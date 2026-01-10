Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia - Antena Sport

Kurt Zouma nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Adus în luna septembrie la echipă, fostul câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea a avut un parcurs mult sub aşteptări la fosta campioană a României.

Venirea lui Daniel Pancu la echipă a fost decisivă în privinţa fundaşului francez de 31 de ani, care nu mai intra în planurile fostului selecţioner al naţionalei de tineret. Anunţul despărţirii a fost făcut de clujeni pe pagina de Facebook a clubului.

Kurt Zouma şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, francezul a plecat din Gruia cu salariile la zi. De asemenea, sursa mai sus menţionată susţine că Zouma a încasat şi un salariu compensatoriu de la Neluţu Varga. Astfel, pentru cele patru luni petrecute în Gruia, Kurt Zouma s-a ales cu suma de 250.000 de euro.

Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj în meciul cu UTA Arad, de pe 21 septembrie, încheiat la egalitate, scor 1-1. De atunci, francezul a mai jucat de alte trei ori pentru formaţia din Gruia.