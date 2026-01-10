Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia

Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia

Alex Masgras Publicat: 10 ianuarie 2026, 13:09

Comentarii
Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia

Kurt Zouma, în timpul unui meci la CFR Cluj / Profimedia

Kurt Zouma nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Adus în luna septembrie la echipă, fostul câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea a avut un parcurs mult sub aşteptări la fosta campioană a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Venirea lui Daniel Pancu la echipă a fost decisivă în privinţa fundaşului francez de 31 de ani, care nu mai intra în planurile fostului selecţioner al naţionalei de tineret. Anunţul despărţirii a fost făcut de clujeni pe pagina de Facebook a clubului.

Kurt Zouma şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj

Potrivit fanatik.ro, francezul a plecat din Gruia cu salariile la zi. De asemenea, sursa mai sus menţionată susţine că Zouma a încasat şi un salariu compensatoriu de la Neluţu Varga. Astfel, pentru cele patru luni petrecute în Gruia, Kurt Zouma s-a ales cu suma de 250.000 de euro.

Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj în meciul cu UTA Arad, de pe 21 septembrie, încheiat la egalitate, scor 1-1. De atunci, francezul a mai jucat de alte trei ori pentru formaţia din Gruia.

Reclamă
Reclamă

Fostul jucător de la Chelsea şi West Ham a cucerit în 2021 Liga Campionilor, alături de formaţia de pe Stamford Bridge, după o finală câştigată în faţa lui Manchester City, la Porto. De asemenea, el are în palmares şi trofeul Nations League, alături de naţionala Franţei.

  • 4 milioane de euro este cota de piaţă a lui Kurt Zouma, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Observator
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
16:37
Englezii au confirmat plecarea lui Radu Drăgușin la un „gigant european”! Cum l-au numit pe stoperul român
16:33
Șoc în Cupa Angliei. Deținătoarea trofeului, eliminată de o echipă de Liga a 6-a. Premieră după 117 ani
16:16
Nu se așteptau la așa ceva! Ousmane Dembele a refuzat prelungirea contractului cu PSG. Salariu uriaș cerut
16:00
Pică transferul lui Rareș Pop la Petrolul? Motivul ireal pentru care acesta ezită să semneze
15:47
“Vestul Sălbatic!” Tirada lui Daniele De Rossi, după penalty-ul ratat de Nicolae Stanciu: “Nu suntem proştii satului”
15:37
Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Nu există comparaţie între mine şi el”
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”