Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj! Câţi bani a încasat francezul în Gruia - Antena Sport

Kurt Zouma nu mai este jucătorul celor de la CFR Cluj. Adus în luna septembrie la echipă, fostul câştigător al UEFA Champions League alături de Chelsea a avut un parcurs mult sub aşteptări la fosta campioană a României.
Venirea lui Daniel Pancu la echipă a fost decisivă în privinţa fundaşului francez de 31 de ani, care nu mai intra în planurile fostului selecţioner al naţionalei de tineret. Anunţul despărţirii a fost făcut de clujeni pe pagina de Facebook a clubului.
Kurt Zouma şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj
Potrivit fanatik.ro, francezul a plecat din Gruia cu salariile la zi. De asemenea, sursa mai sus menţionată susţine că Zouma a încasat şi un salariu compensatoriu de la Neluţu Varga. Astfel, pentru cele patru luni petrecute în Gruia, Kurt Zouma s-a ales cu suma de 250.000 de euro.
Kurt Zouma a debutat la CFR Cluj în meciul cu UTA Arad, de pe 21 septembrie, încheiat la egalitate, scor 1-1. De atunci, francezul a mai jucat de alte trei ori pentru formaţia din Gruia.
Fostul jucător de la Chelsea şi West Ham a cucerit în 2021 Liga Campionilor, alături de formaţia de pe Stamford Bridge, după o finală câştigată în faţa lui Manchester City, la Porto. De asemenea, el are în palmares şi trofeul Nations League, alături de naţionala Franţei.
- 4 milioane de euro este cota de piaţă a lui Kurt Zouma, potrivit transfermarkt.com
