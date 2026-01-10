Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă. Se luptă cu Xavi Hernandez pentru a prelua echipa - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) e aproape de revenirea pe banca unei echipe. Fostul selecţioner se luptă cu Xavi Hernandez pentru a o prelua pe Al Shabab.
Edi Iordănescu e lider de contract de la finalul lunii octombrie, după ce s-a despărţit de Legia Varşovia.
Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă: e dorit de Al Shabab
Jurnaliştii arabi au anunţat faptul că Edi Iordănescu e pe lista celor de la Al Shabab, pentru a-l înlocui Emmanuel Alguacil. Xavi Hernandez şi Ramon Diaz sunt ceilalţi doi antrenori luaţi în calcul de formaţia din Arabia Saudită.
“Al Shabab va alege între Ramon Diaz, Xavi Hernandez și Iordănescu, după ce s-a despărțit de antrenorul spaniol Emmanuel Alguacil”, au anunţat arabii.
Edi Iordănescu s-a despărţit de Legia Varşovia după patru luni, în care a bifat 24 de meciuri, înregistrând 11 victorii, şase remize şi şapte înfrângeri.
Dacă ar accepta oferta celor de la Al Shabab, Edi Iordănescu s-ar afla astfel la prima aventură ca antrenor în zona arabă. El le-a pregătit, de-a lungul carierei, pe Vaslui, Fortuna Brazi, Târgu Mureş, Pandurii, CSKA Sofia, Astra, CFR Cluj, Gaz Metan şi FCSB, şi a fost selecţionerul României în perioada ianuarie 2022 – iulie 2024.
La Al Shabab, Edi Iordănescu s-ar putea duela cu Marius Şumudică, cel care recent a preluat-o pe Al Okhdood. Echipa care îl vrea pe Iordănescu Jr ocupă locul 15 în prima ligă din Arabia Saudită.
Transferuri peste capul lui Edi Iordănescu
Din informațiile AS.ro, se pare că Edi Iordănescu nu a avut niciun cuvânt de spus în ceea ce privește transferurile. Jucătorii ceruți de Edi nu au fost achiziționați, ba, mai mult, clubul a vândut jucători de 17 milioane de euro, fără ca antrenorul să fie întrebat sau să i se aducă ceva în loc.
Deciziile luate de conducerea celor de la Legia, peste capul antrenorului, l-au făcut pe Iordănescu să ceară rezilierea contractului, după numai câteva etape.
“Sunt recunoscător pentru oportunitatea pe care am avut-o de a lucra pentru Legia Varșovia, un club atât de prestigios, cu o tradiție uriașă și fani extraordinari! A fost o călătorie atât complicată, cât și fascinantă, plină de intensitate, chiar dacă mai scurtă decât ne-am fi așteptat cu toții”, a spus Edi Iordănescu, după ce a plecat de la Legia.
- Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB
- Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat
- Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă
- Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali
- “Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”