Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă. Se luptă cu Xavi Hernandez pentru a prelua echipa - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) e aproape de revenirea pe banca unei echipe. Fostul selecţioner se luptă cu Xavi Hernandez pentru a o prelua pe Al Shabab.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Edi Iordănescu e lider de contract de la finalul lunii octombrie, după ce s-a despărţit de Legia Varşovia.

Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă: e dorit de Al Shabab

Jurnaliştii arabi au anunţat faptul că Edi Iordănescu e pe lista celor de la Al Shabab, pentru a-l înlocui Emmanuel Alguacil. Xavi Hernandez şi Ramon Diaz sunt ceilalţi doi antrenori luaţi în calcul de formaţia din Arabia Saudită.

“Al Shabab va alege între Ramon Diaz, Xavi Hernandez și Iordănescu, după ce s-a despărțit de antrenorul spaniol Emmanuel Alguacil”, au anunţat arabii.

Edi Iordănescu s-a despărţit de Legia Varşovia după patru luni, în care a bifat 24 de meciuri, înregistrând 11 victorii, şase remize şi şapte înfrângeri.