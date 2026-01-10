Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB
Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 12:18

Adrian Şut a semnat cu Al Ain/ Instagram Al Ain

Adrian Şut a semnat cu Al Ain şi a fost prezentat oficial. Clubul din Emiratele Arabe Unite a postat un clip spectaculos cu fostul jucător de la FCSB.

Campioana a încasat suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui Adrian Şut. Mijlocaşul va încasa suma de un milion de euro pe an la liderul din Emirate.

Adrian Şut a semnat cu Al Ain

Al Ain a postat un clip video în care sunt surprinse mai multe obiective turistice din Bucureşti. Ulterior, s-a făcut trecerea la zona arabă, în care a apărut Adrian Şut intrând în vestiarul noii echipe.

Totodată, şi FCSB a anunţat transferul lui Adrian Şut la Al Ain. Campioana i-a mulţumit mijlocaşului care a contribuit decisiv la cele două titluri cucerite de club, în ultimele două sezoane.

“FCSB anunță transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite.

În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene.

Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă!”, a anunţat FCSB, pe conturile oficiale.

Adrian Şut s-a despărţit astfel de FCSB după cinci sezoane şi jumătate. Mijlocaşul a ajuns la formaţia roş-albastră în toamna lui 2020, după ce şi-a încheiat împrumutul la Academica Clinceni.

  • Adrian Şut e cotat la suma de 3,8 milioane de euro
  • 16 goluri şi 14 pase decisive a oferit Şut în cele 212 meciuri bifate pentru FCSB, în toate competiţiile
