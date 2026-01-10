Adrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB - Antena Sport

Adrian Şut a semnat cu Al Ain/ Instagram Al Ain

Adrian Şut a semnat cu Al Ain şi a fost prezentat oficial. Clubul din Emiratele Arabe Unite a postat un clip spectaculos cu fostul jucător de la FCSB.

Campioana a încasat suma de 1,5 milioane de euro în schimbul lui Adrian Şut. Mijlocaşul va încasa suma de un milion de euro pe an la liderul din Emirate.

Adrian Şut a semnat cu Al Ain

Al Ain a postat un clip video în care sunt surprinse mai multe obiective turistice din Bucureşti. Ulterior, s-a făcut trecerea la zona arabă, în care a apărut Adrian Şut intrând în vestiarul noii echipe.

Totodată, şi FCSB a anunţat transferul lui Adrian Şut la Al Ain. Campioana i-a mulţumit mijlocaşului care a contribuit decisiv la cele două titluri cucerite de club, în ultimele două sezoane.