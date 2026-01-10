Andrei Coubiş a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj şi i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: "Aştept convocarea" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Coubiş a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj şi i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: “Aştept convocarea”

Viviana Moraru Publicat: 10 ianuarie 2026, 13:17

Andrei Coubiş, în timpul unui interviu/ Antena Sport

Andrei Coubiş (22 de ani) a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj, în această iarnă, şi i-a transmis un mesaj direct lui Mircea Lucescu. Tânărul fundaş a declarat că aşteaptă convocarea în naţionala României.

Andrei Coubiş, născut la Milano, dar cu părinţi român, a evoluat pentru naţionalele U19, U20 şi U21 ale României. În urmă cu câţiva ani, fundaşul refuza să mai reprezinte “tricolorul” pentru a îmbrăca tricoul naţionalei Italiei. El a fost convocat în naţionala U20 a italienilor, fără să debuteze însă.

După ce a semnat cu U Cluj, Andrei Coubiş a dezvăluit că e gata să reprezinte din nou România. Fundaşul a transmis că e “100% disponibil” să joace sub comanda lui Mircea Lucescu.

“Eu aștept convocarea lui Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională. Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România. Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e”, a declarat Andrei Coubiş.

De asemenea, Coubiş a dezvăluit şi cum a ajuns la U Cluj. Fundaşul, care în vară a fost dorit şi de Dinamo, a transmis că singura echipă interesată de el în această iarnă a fost cea condusă de Cristiano Bergodi.

“S-au scris foarte multe chestii de Dinamo și Craiova, dar concret a fost doar U Cluj. D-asta am ales U Cluj.

Au fost mai multe echipe (n.r – în vară). Și atunci a trebuit să fac o alegere. Am luat decizia să rămân în Italia, în Serie B, unde a mers cum a mers.

La Milan am avut un parcurs foarte bun. Am crescut ca om și ca jucător. Am învățat multe chestii de la mari antrenori și le voi duce cu mine toată cariera. Am lucrat cu Abate, care m-a învățat să mă apăr cum trebuie, să mă uit la spații, la tot. Massimo Oddo m-a învățat și el multe”, a mai declarat Andrei Coubiş.

Andrei Coubiş şi-a făcut junioratul la AC Milan, însă nu a debutat pentru echipa mare a “diavolilor”. Fundaşul a fost transferat de Sampdoria în vară, fără să bifeze însă vreun meci pentru echipa de Serie B. La U Cluj, el a venit sub formă de împrumut până la vară.

