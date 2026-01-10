Andrei Coubiş a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj şi i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: "Aştept convocarea" - Antena Sport

Andrei Coubiş (22 de ani) a lăsat Italia pentru a semna cu U Cluj, în această iarnă, şi i-a transmis un mesaj direct lui Mircea Lucescu. Tânărul fundaş a declarat că aşteaptă convocarea în naţionala României.

Andrei Coubiş, născut la Milano, dar cu părinţi român, a evoluat pentru naţionalele U19, U20 şi U21 ale României. În urmă cu câţiva ani, fundaşul refuza să mai reprezinte “tricolorul” pentru a îmbrăca tricoul naţionalei Italiei. El a fost convocat în naţionala U20 a italienilor, fără să debuteze însă.

După ce a semnat cu U Cluj, Andrei Coubiş a dezvăluit că e gata să reprezinte din nou România. Fundaşul a transmis că e “100% disponibil” să joace sub comanda lui Mircea Lucescu.

“Eu aștept convocarea lui Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională. Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România. Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e”, a declarat Andrei Coubiş.

De asemenea, Coubiş a dezvăluit şi cum a ajuns la U Cluj. Fundaşul, care în vară a fost dorit şi de Dinamo, a transmis că singura echipă interesată de el în această iarnă a fost cea condusă de Cristiano Bergodi.