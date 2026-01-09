Cristian Boureanu și Călin Donca s-au îmbrâncit la Survivor România: "Ai dat în mine!" - Antena Sport

Moment tensionat la Survivor România între Cristian Boureanu şi Călin Donca. Nervii s-au întins, iar între cei doi a avut un clinci, iar fetele au sărit să-i despartă. Ce s-a întâmplat? Boureanu şi Donca au ajuns la cuţite în momentul în care echipa ridica o constrcuţie în care pe parcursul competiţiei echipa trebuie să doarmă. Redăm mai jos dialogul dintre cei doi.

Boureanu: Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce …. mea?!

Donca: Mă duc şi îi dau o palmă. Păi ce, mă înjură el?!

Boureanu: Vrei să mă şi baţi acum?!

Donca: Eu te-am înjurat pe tine?