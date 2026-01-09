Cristian Boureanu și Călin Donca s-au îmbrâncit la Survivor România: "Ai dat în mine!" - Antena Sport

Moment tensionat la Survivor România între Cristian Boureanu şi Călin Donca. Nervii s-au întins, iar între cei doi a avut un clinci, iar fetele au sărit să-i despartă. Ce s-a întâmplat? Boureanu şi Donca au ajuns la cuţite în momentul în care echipa ridica o constrcuţie în care pe parcursul competiţiei echipa trebuie să doarmă. Redăm mai jos dialogul dintre cei doi.
Boureanu: Tu vrei să ridici o casă, ca să-ţi iei voturi sau ce …. mea?!
Donca: Mă duc şi îi dau o palmă. Păi ce, mă înjură el?!
Boureanu: Vrei să mă şi baţi acum?!
Donca: Eu te-am înjurat pe tine?
Boureanu: Răzi ca …. Tu ai respect faţă şi de ceilalţi?!
Călin Donca nu a mai rezistat şi s-a îndreptat către Boureanu să-l lovească, iar fetele au intervenit, moment în care Boureanu striga: “Ai dat în mine”. Nu înainte ca Donca să-l îmbrâncească. “Donca vrea să-mi închidă gura cu forţa”, spune Boureanu. “Şi dacă l-a înjurat, nu l-a înjurat personal, nu a fost din inimă, cu ură, cu ceva”, a justificat Tamaş incidentul. Donca în schimb a reacţionat ferm: “Am familie, am copii, dacă dai în demnitatea mea te-am plesnit”.
În echipa Faimoşilor sunt şi doi sportivi
Primii concurenții din echipa roșie, cea a Faimoșilor, se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite! Printre ei şi doi sportivi care au scris istorie: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare.
- Trump organizează lupte MMA la Casa Albă pentru a-şi serba cei 80 de ani
- Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei
- Ce a făcut, în direct, un influencer din Algeria, în fața a peste un milion de urmăritori. Imediat, s-a cerut deportarea lui
- Cine este și din ce face bani Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026, difuzat la Antena 1
- Gestul lui Ion Ţiriac l-a marcat pe Codin Maticiuc: “Nu ne-a trimis doar bani…”