Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte - Antena Sport

Home | NBA | Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte
VIDEO

Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte

Alex Masgras Publicat: 10 ianuarie 2026, 13:18

Comentarii
Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte

Kevin Durant / Profimedia

Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Durant (37 ani), a înscris 30 de puncte şi a reuşit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-a pierdut pe parchetul formaţiei Portland Trail Blazers (105-111), ajungând la un total de 31.435 de puncte în 19 sezoane petrecute în NBA, graţie căruia a urcat pe locul al şaptelea în ierarhia all time a marcatorilor, devansându-l pe Wild Chamberalin (31.419 puncte).

Kevin Durant l-a depăşit pe Wilt Chamberlain

Liderul acestui clasament este LeBron James, marea vedetă echipei Los Angeles Lakers şi a Ligii nord-americane, cu un total de 42.601 puncte.

Tot sâmbătă, campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, s-a impus în extremis în deplasare, cu scorul de 117-116, în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, după ce gazdele au avut un avantaj de 21 de puncte în repriza secundă.

Reclamă
Reclamă

Jalen Williams a contribuit cu 26 de puncte la acest succes, în timp ce Ajay Mitchell şi Kenrich Williams au reuşit la rândul lor 23, respectiv 21 de puncte pentru învingător.

Rezultatele din noaptea de vineri spre sâmbătă:

  • Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 101-105
  • Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 105-121
  • Golden State Warrios – Sacramento Kings 137-103
  • Portland Trail Blazers – Houston Rockets 111-105
  • Denver Nuggets – Atlanta Hawks 87-110
  • Phoenix Suns – New York Knicks 112-107
  • Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 116-117
  • Boston Celtics – Toronto Raptors 125-117
  • Orlando Magic – Philadelphia 76ers 91-103
  • Washington Wizards – New Orleans Pelicans 107-128

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 02:30, va avea loc meciul dintre Los Angeles Clippers – Detroit Pistons

România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 gradeRomânia, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Observator
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
Fanatik.ro
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul”
15:37
Cristi Chivu vrea revanşa în faţa lui Antonio Conte, în Inter – Napoli: “Meciul va decide restul sezonului”
15:24
VIDEOCarlos Alcaraz şi Jannik Sinner au făcut spectacol în Coreea de Sud! Suma uriaşă încasată de cei doi pentru demonstrativ
15:03
“Zi istorică”. Când încep lucrările pentru noul stadion Dinamo. Vestea mult aşteptată de “câini”
15:02
New York Rangers – Boston Bruins LIVE VIDEO (20:00). Duel tare în TD Garden
14:51
Xabi Alonso, reacţie categorică despre Kylian Mbappe înainte de Barcelona – Real Madrid: “Nu suntem kamikaze”
14:17
Jucătorul dorit de Gigi Becali, pe lista lui Marius Şumudică! Cine poate ajunge în Arabia Saudită
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 4 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 5 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 6 După trei transferuri picate, Gigi Becali forţează aducerea unui român dorit şi de Galatasaray
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”