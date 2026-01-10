Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte - Antena Sport

Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.

Durant (37 ani), a înscris 30 de puncte şi a reuşit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-a pierdut pe parchetul formaţiei Portland Trail Blazers (105-111), ajungând la un total de 31.435 de puncte în 19 sezoane petrecute în NBA, graţie căruia a urcat pe locul al şaptelea în ierarhia all time a marcatorilor, devansându-l pe Wild Chamberalin (31.419 puncte).

Liderul acestui clasament este LeBron James, marea vedetă echipei Los Angeles Lakers şi a Ligii nord-americane, cu un total de 42.601 puncte.

The Trail Blazers honored Kevin Durant for moving into 7th on the all-time scoring list 👏👏 https://t.co/G1bzb5SN0c pic.twitter.com/uZ6MIG84s2

— NBA (@NBA) January 10, 2026

Tot sâmbătă, campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, s-a impus în extremis în deplasare, cu scorul de 117-116, în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, după ce gazdele au avut un avantaj de 21 de puncte în repriza secundă.