Kevin Durant, performanţă uriaşă! L-a depăşit pe Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte - Antena Sport

Kevin Durant, starul echipei Houston Rockets, l-a depăşit pe legendarul Wilt Chamberlain în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte marcate în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), informează AFP.
Durant (37 ani), a înscris 30 de puncte şi a reuşit 12 recuperări în meciul pe care Rockets l-a pierdut pe parchetul formaţiei Portland Trail Blazers (105-111), ajungând la un total de 31.435 de puncte în 19 sezoane petrecute în NBA, graţie căruia a urcat pe locul al şaptelea în ierarhia all time a marcatorilor, devansându-l pe Wild Chamberalin (31.419 puncte).
Liderul acestui clasament este LeBron James, marea vedetă echipei Los Angeles Lakers şi a Ligii nord-americane, cu un total de 42.601 puncte.
The Trail Blazers honored Kevin Durant for moving into 7th on the all-time scoring list 👏👏 https://t.co/G1bzb5SN0c pic.twitter.com/uZ6MIG84s2
— NBA (@NBA) January 10, 2026
Tot sâmbătă, campioana en titre a NBA, Oklahoma City Thunder, s-a impus în extremis în deplasare, cu scorul de 117-116, în faţa formaţiei Memphis Grizzlies, după ce gazdele au avut un avantaj de 21 de puncte în repriza secundă.
Jalen Williams a contribuit cu 26 de puncte la acest succes, în timp ce Ajay Mitchell şi Kenrich Williams au reuşit la rândul lor 23, respectiv 21 de puncte pentru învingător.
Rezultatele din noaptea de vineri spre sâmbătă:
- Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks 101-105
- Brooklyn Nets – Los Angeles Clippers 105-121
- Golden State Warrios – Sacramento Kings 137-103
- Portland Trail Blazers – Houston Rockets 111-105
- Denver Nuggets – Atlanta Hawks 87-110
- Phoenix Suns – New York Knicks 112-107
- Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder 116-117
- Boston Celtics – Toronto Raptors 125-117
- Orlando Magic – Philadelphia 76ers 91-103
- Washington Wizards – New Orleans Pelicans 107-128
