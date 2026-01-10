Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hansi Flick, iritat înainte Barcelona - Real Madrid: "Poate mă ajutaţi voi". Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat

Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: “Poate mă ajutaţi voi”. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat

Alex Masgras Publicat: 10 ianuarie 2026, 11:49

Comentarii
Hansi Flick, iritat înainte Barcelona – Real Madrid: Poate mă ajutaţi voi. Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat

Hansi Flick, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a susţinut conferinţa de presă dinaintea primului El Clasico din 2026. Catalanii o întâlnesc pe Real Madrid în finala Supercupei Spaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La meciul cu Atletico Madrid din semifinale, Kylian Mbappe a fost indisponibil, din cauza unei accidentări, dar francezul a fost recuperat înaintea marelui duel cu Barcelona.

Hansi Flick, înainte de Barcelona – Real Madrid: “Nu este numai despre Mbappe”

La conferinţa de presă, antrenorul german nu a scăpat de întrebările legate de revenirea lui Kylian Mbappe pe teren. Flick nu a vrut să vorbească prea mult despre francez şi consideră că întreaga echipă a lui Real Madrid reprezintă un pericol pentru Barcelona.

Mai mult, el nu a ratat ocazia de a-i înţepa pe madrileni. Chiar dacă echipa lui Xabi Alonso a câştigat duelul din toamnă, cu 2-1, catalanii au fost cei care s-au impus în cele patru partide disputate sezonul trecut, sub comanda lui Hansi Flick:

“Poate mă ajutaţi voi. Câte El Clasico am jucat? Câte am câştigat? Am pierdut doar unul. Ştiu că Mbappe e un jucător fantastic. Ne vom adapta, dar nu este numai despre Mbappe, este despre Real Madrid. Trebuie să ne gândim cum vom juca şi ce trebuie să facem. Ne concentrăm pe cum vom aborda noi meciul. Pe stilul nostru de joc, care e diferit de cel al lui Real Madrid”, a declarat Hansi Flick, citat de as.com.

Reclamă
Reclamă

Hansi Flick a dezvăluit şi ce vrea să vadă în meciul care va avea loc duminică seară: un joc de echipă din partea Barcelonei. De asemenea, el spune că nu există motivare mai mare decât un El Clasico:

“Cred că toată lumea se bucură să joace o finală împotriva lui Real Madrid. Putem cuceri un trofeu. Vom juca precum o echipă. Asta vreau să văd. Asta e cel mai important”, a mai spus antrenorul german.

România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 gradeRomânia, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
Observator
România, sub cod galben de ger extrem, ninsori şi viscol până luni. Temperaturile ajung până la - 20 grade
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
Fanatik.ro
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase
12:50
Edi Iordănescu, aproape de revenirea pe bancă. Se luptă cu Xavi Hernandez pentru a prelua echipa
12:18
VIDEOAdrian Şut a semnat cu Al Ain. Clip spectaculos de prezentare al fostului jucător de la FCSB
11:48
Veste uriaşă pentru FCSB din cantonament. Jucătorul care e aproape de o recuperare miraculoasă
11:27
Înlocuitor din Liga 1 pentru Adrian Şut. Pe cine a pus ochii Gigi Becali
10:46
VideoMilwaukee Bucks – Los Angeles Lakers 105-101. Final incendiar în LA! Giannis Antetokounmpo, magistral în faţa lui Lebron
10:36
“Cum de nu-i plăteşte nimeni clauza?” Mihai Stoica, uluit de situaţia unui jucător de la FCSB: “Unii nu văd fotbal deloc”
Vezi toate știrile
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 4 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 5 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 6 Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”