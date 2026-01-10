Hansi Flick, iritat înainte Barcelona - Real Madrid: "Poate mă ajutaţi voi". Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat - Antena Sport

Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a susţinut conferinţa de presă dinaintea primului El Clasico din 2026. Catalanii o întâlnesc pe Real Madrid în finala Supercupei Spaniei.

La meciul cu Atletico Madrid din semifinale, Kylian Mbappe a fost indisponibil, din cauza unei accidentări, dar francezul a fost recuperat înaintea marelui duel cu Barcelona.

Hansi Flick, înainte de Barcelona – Real Madrid: “Nu este numai despre Mbappe”

La conferinţa de presă, antrenorul german nu a scăpat de întrebările legate de revenirea lui Kylian Mbappe pe teren. Flick nu a vrut să vorbească prea mult despre francez şi consideră că întreaga echipă a lui Real Madrid reprezintă un pericol pentru Barcelona.

Mai mult, el nu a ratat ocazia de a-i înţepa pe madrileni. Chiar dacă echipa lui Xabi Alonso a câştigat duelul din toamnă, cu 2-1, catalanii au fost cei care s-au impus în cele patru partide disputate sezonul trecut, sub comanda lui Hansi Flick:

“Poate mă ajutaţi voi. Câte El Clasico am jucat? Câte am câştigat? Am pierdut doar unul. Ştiu că Mbappe e un jucător fantastic. Ne vom adapta, dar nu este numai despre Mbappe, este despre Real Madrid. Trebuie să ne gândim cum vom juca şi ce trebuie să facem. Ne concentrăm pe cum vom aborda noi meciul. Pe stilul nostru de joc, care e diferit de cel al lui Real Madrid”, a declarat Hansi Flick, citat de as.com.