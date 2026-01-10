Hansi Flick, iritat înainte Barcelona - Real Madrid: "Poate mă ajutaţi voi". Întrebarea despre Mbappe care l-a deranjat - Antena Sport

Hansi Flick, antrenorul celor de la Barcelona, a susţinut conferinţa de presă dinaintea primului El Clasico din 2026. Catalanii o întâlnesc pe Real Madrid în finala Supercupei Spaniei.
La meciul cu Atletico Madrid din semifinale, Kylian Mbappe a fost indisponibil, din cauza unei accidentări, dar francezul a fost recuperat înaintea marelui duel cu Barcelona.
Hansi Flick, înainte de Barcelona – Real Madrid: “Nu este numai despre Mbappe”
La conferinţa de presă, antrenorul german nu a scăpat de întrebările legate de revenirea lui Kylian Mbappe pe teren. Flick nu a vrut să vorbească prea mult despre francez şi consideră că întreaga echipă a lui Real Madrid reprezintă un pericol pentru Barcelona.
Mai mult, el nu a ratat ocazia de a-i înţepa pe madrileni. Chiar dacă echipa lui Xabi Alonso a câştigat duelul din toamnă, cu 2-1, catalanii au fost cei care s-au impus în cele patru partide disputate sezonul trecut, sub comanda lui Hansi Flick:
“Poate mă ajutaţi voi. Câte El Clasico am jucat? Câte am câştigat? Am pierdut doar unul. Ştiu că Mbappe e un jucător fantastic. Ne vom adapta, dar nu este numai despre Mbappe, este despre Real Madrid. Trebuie să ne gândim cum vom juca şi ce trebuie să facem. Ne concentrăm pe cum vom aborda noi meciul. Pe stilul nostru de joc, care e diferit de cel al lui Real Madrid”, a declarat Hansi Flick, citat de as.com.
Hansi Flick a dezvăluit şi ce vrea să vadă în meciul care va avea loc duminică seară: un joc de echipă din partea Barcelonei. De asemenea, el spune că nu există motivare mai mare decât un El Clasico:
“Cred că toată lumea se bucură să joace o finală împotriva lui Real Madrid. Putem cuceri un trofeu. Vom juca precum o echipă. Asta vreau să văd. Asta e cel mai important”, a mai spus antrenorul german.
- Gigi Becali i-a propus, dar Mihai Stoica şi Mihai Pintilii l-au refuzat: “Nu vor ei”
- Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru
- EXCLUSIV | Primele imagini cu Denis Drăguș revenit la Gaziantep. Atacantul, la amicalul contra unei echipe din Liga 1
- E gata! Mirel Rădoi revine în antrenorat și va fi adversar cu Marius Șumudică
- Xabi Alonso, veste uriașă despre Kylian Mbappe după calificarea în finala Supercupei. Ce se întâmplă cu atacantul