Jurnal Antena Sport | Neagu a ieșit la joacă - Antena Sport

Metaloglobus – Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele de start

Galatasaray, transfer de top de la Manchester City! Turcii s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola

“E timpul să dau ceva înapoi clubului”. Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului

Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat”

Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați”

UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat

Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva”

Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc”

Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2!