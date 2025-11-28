Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui.
Becali a spus că fotbaliştii “joacă după ureche”. E pentru prima oară când Becali îşi asumă vina pentru modul în care a gestionat situaţia la echipă.
Gigi Becali: “E posibil să nu mai aibă respect faţă de antrenor din cauza mea”
“E posibil să nu mai aibă respect faţă de antrenor şi din cauza mea să nu mai ţină cont de ce zice antrenorul. Joacă după ureche, fiecare ce vrea. Nu am informaţii, e părerea mea. E posibil, e părerea mea. Nici părere nu e. Am zis că e posibil. Nu ştiu dacă e asta, o să vedem”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Becali a fost criticat de nenumărate ori pentru că anunţă echipa de start a FCSB-ului înaintea meciurilor şi pentru că îşi asumă primul 11 şi ordonă schimbările în timpul partidelor. Becali spunea, recent, că el face totul la FCSB.
Steaua Roşie – FCSB 1-0
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.
La Belgrad, pe stadionul Rajko Mitic, gazdele au avut iniţiativa în startul de meci. Zima a respins excelent la şutul lui Ivanic din minutul 8, apoi bucureştenii au reuşit să echilibreze jocul şi Bîrligea a ratat prima ocazie a oaspeţilor, în minutul 23, trimiţând pe lângă poartă din careul mic. Patru minute mai târziu arbitrul francez Jerome Brisard i-a dat roşu direct lui Tebo Uchenna, pentru un fault la Olaru, şi nigerianul a părăsit terenul. Elevii lui Charalambous au căutat golul însă aproape să marcheze a fost Bruno Duarte, care a şutat pe lângă poartă, în minutul 43, şi la pauză s-a intrat cu scor alb.
La reluare, Cisotti a lovit bara, în minutul 47, pentru ca trei minute mai târziu Bruno Duarte să deschidă scorul cu o lovitură de cap, din mijlocul careului, din centrarea lui Seol. Bucureştenii au replicat prin pătrunderea lui Miculescu, însă şutul acestuia, din afara careului, a fost blocat de Matheus, în minutul 57. Ngezana a gafat impadornabil în minutul 75, Ivanici a recuperat mingea, în viteză, şi a şutat, singur cu portarul, dar Zima a scos incredbil şi i-a ţinut pe bucureşteni în joc. Chiar dacă au dominat, steril, această parte secundă, elevii lui Charalambous nu au ştiut cum să desfacă apărarea sârbilor şi Steaua Roşie Belgrad – FCSB a fost 1-0, cu un gol anulat în minutele de prelungire pentru gazde, după un ofsaid milimetric.
În clasament Steaua Roşie e a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu trei puncte, pe locul 31.
