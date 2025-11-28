Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a recunoscut că jucătorii dau impresia că nu îi mai respectă pe antrenori, pe Elias Charalambous (45 de ani) şi Mihai Pintilii (41 de ani), din cauza lui.

Becali a spus că fotbaliştii “joacă după ureche”. E pentru prima oară când Becali îşi asumă vina pentru modul în care a gestionat situaţia la echipă.

Gigi Becali: “E posibil să nu mai aibă respect faţă de antrenor din cauza mea”

“E posibil să nu mai aibă respect faţă de antrenor şi din cauza mea să nu mai ţină cont de ce zice antrenorul. Joacă după ureche, fiecare ce vrea. Nu am informaţii, e părerea mea. E posibil, e părerea mea. Nici părere nu e. Am zis că e posibil. Nu ştiu dacă e asta, o să vedem”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Becali a fost criticat de nenumărate ori pentru că anunţă echipa de start a FCSB-ului înaintea meciurilor şi pentru că îşi asumă primul 11 şi ordonă schimbările în timpul partidelor. Becali spunea, recent, că el face totul la FCSB.

Steaua Roşie – FCSB 1-0

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.