Gigi Becali a "distrus" o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: "Nu eşti în România, mă" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a criticat o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea campioanei României cu Steaua Roşie Belgrad. Roş-albaştrii au evoluat aproape 70 de minute în superioritate numerică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După înfrângerea cu Steaua Roşie, Becali l-a certat chiar pe cel pe care îl numea “prietenul” lui, Florin Tănase, una dintre vedetele echipei.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Florin Tănase: “Pasează, mă, ce o tot atingi?”

“Nu e nimic de spus. Noi nu mai avem echipa aia, nu mai am încredere. Dacă nu mai am încredere, ce să spun? Eu văd şi echipele alea mici, mai au câte o relaţie de joc. Mingea se duce de la Vasile la Ionică, la Mitică, la Costică. La noi după o ureche, fiecare stă unde vrea pe teren, fiecare se demarcă când vrea, cum vrea. Un fel de antrenament, să ne distrăm. Nu e fotbal de performanţă. Eu aşa văd. Nu văd fotbal de performanţă la noi. Tănase e fotbalist, l-am lăudat tot timpul. Da’ pasează mă, ce o tot atingi?

Nu eşti în România, mă. Nu te aşteaptă nimeni să faci miuţe tu, ‘o iau eu, fac o fentă’. Aici nu te mai lasă, la nivelul ăsta. Ar trebui să ştie asta, dar au uitat. Ei cred că joacă la Metaloglobus. Da şi acolo…

Au aşa o impresie, un aer de vedete. Din cauza încrederii lor joacă aşa. Dacă stai 100 de ani să îţi fure adversarul mingea, înseamnă că te crezi fotbalist”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro după Steaua Roşie – FCSB 1-0.