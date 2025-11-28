Gigi Becali a "distrus" o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: "Nu eşti în România, mă" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a “distrus” o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: “Nu eşti în România, mă”

Publicat: 28 noiembrie 2025, 0:25

Gigi Becali a distrus o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: Nu eşti în România, mă

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a criticat o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea campioanei României cu Steaua Roşie Belgrad. Roş-albaştrii au evoluat aproape 70 de minute în superioritate numerică.

După înfrângerea cu Steaua Roşie, Becali l-a certat chiar pe cel pe care îl numea “prietenul” lui, Florin Tănase, una dintre vedetele echipei.

Gigi Becali l-a criticat dur pe Florin Tănase: “Pasează, mă, ce o tot atingi?”

“Nu e nimic de spus. Noi nu mai avem echipa aia, nu mai am încredere. Dacă nu mai am încredere, ce să spun? Eu văd şi echipele alea mici, mai au câte o relaţie de joc. Mingea se duce de la Vasile la Ionică, la Mitică, la Costică. La noi după o ureche, fiecare stă unde vrea pe teren, fiecare se demarcă când vrea, cum vrea. Un fel de antrenament, să ne distrăm. Nu e fotbal de performanţă. Eu aşa văd. Nu văd fotbal de performanţă la noi. Tănase e fotbalist, l-am lăudat tot timpul. Da’ pasează mă, ce o tot atingi?

Nu eşti în România, mă. Nu te aşteaptă nimeni să faci miuţe tu, ‘o iau eu, fac o fentă’. Aici nu te mai lasă, la nivelul ăsta. Ar trebui să ştie asta, dar au uitat. Ei cred că joacă la Metaloglobus. Da şi acolo…

Au aşa o impresie, un aer de vedete. Din cauza încrederii lor joacă aşa. Dacă stai 100 de ani să îţi fure adversarul mingea, înseamnă că te crezi fotbalist”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro după Steaua Roşie – FCSB 1-0.

Steaua Roşie – FCSB 1-0

Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.

La Belgrad, pe stadionul Rajko Mitic, gazdele au avut iniţiativa în startul de meci. Zima a respins excelent la şutul lui Ivanic din minutul 8, apoi bucureştenii au reuşit să echilibreze jocul şi Bîrligea a ratat prima ocazie a oaspeţilor, în minutul 23, trimiţând pe lângă poartă din careul mic. Patru minute mai târziu arbitrul francez Jerome Brisard i-a dat roşu direct lui Tebo Uchenna, pentru un fault la Olaru, şi nigerianul a părăsit terenul. Elevii lui Charalambous au căutat golul însă aproape să marcheze a fost Bruno Duarte, care a şutat pe lângă poartă, în minutul 43, şi la pauză s-a intrat cu scor alb.

La reluare, Cisotti a lovit bara, în minutul 47, pentru ca trei minute mai târziu Bruno Duarte să deschidă scorul cu o lovitură de cap, din mijlocul careului, din centrarea lui Seol. Bucureştenii au replicat prin pătrunderea lui Miculescu, însă şutul acestuia, din afara careului, a fost blocat de Matheus, în minutul 57. Ngezana a gafat impadornabil în minutul 75, Ivanici a recuperat mingea, în viteză, şi a şutat, singur cu portarul, dar Zima a scos incredbil şi i-a ţinut pe bucureşteni în joc. Chiar dacă au dominat, steril, această parte secundă, elevii lui Charalambous nu au ştiut cum să desfacă apărarea sârbilor şi Steaua Roşie Belgrad – FCSB a fost 1-0, cu un gol anulat în minutele de prelungire pentru gazde, după un ofsaid milimetric.

În clasament Steaua Roşie e a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu trei puncte, pe locul 31.

