Florin Tănase, devastat după Steaua Roşie - FCSB 1-0: "Inacceptabil! Se întâmplă ceva" - Antena Sport

Florin Tănase a fost extrem de dezamăgit după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, câştigat de formaţia din Serbia cu 1-0. Gazdele s-au impus în meciul din etapa a cincea a grupei principale Europa League în condiţiile în care au jucat mai bine de o oră cu un om în minus, după eliminarea lui Tebo Uchennam din minutul 27.
Aceasta a fost a patra înfrângere la rând pentru FCSB în Europa League, după cele cu Young Boys, Bologna şi Basel. Singurul succes al roş-albaştrilor rămâne cel cu Go Ahead Eagles, din prima etapă.
Florin Tănase, la pământ după Steaua Roşie – FCSB 1-0
Florin Tănase consideră că este inacceptabil ca FCSB-ul să piardă atâtea meciuri într-un sezon, mai ales că suntem abia pe finalul lunii noiembrie.
El a tras un semnal de alarmă şi spune că FCSB trebuie să găsească modalităţi de a marca şi îi înţelege pe fani, care i-au băgat în şedinţă pe jucători imediat după meci:
“O seară dezamăgitoare, puteam câştiga acest meci. Am avut o şansă uriaşă. Nu e blestem, dar se întâmplă ceva, sare mingea la ei. Am pierdut 3 puncte foarte mari, trebuie să uităm acest joc şi să ne concentrăm pe meciul din campionat.
Fanii sunt dezamăgiţi, au perfectă dreptate. E inacceptabil să pierzi atâtea meciuri într-un sezon. Avem mare nevoie de ei să ne ajute. Sperăm ca de duminică să nu mai facem greşeli, să marcăm goluri. Am marcat mai mereu, mai puţin în seara aceasta, dar am primit mai multe”, a declarat Florin Tănase, potrivit digisport.ro.
- Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad
- “Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi”
- Premieră la FCSB! Becali a recunoscut că din cauza lui jucătorii nu-i mai respectă pe Charalambous şi Pintilii
- Gigi Becali a “distrus” o vedetă a FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie: “Nu eşti în România, mă”
- “Am venit să mă uit la două Stele” Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi