Florin Tănase, devastat după Steaua Roşie - FCSB 1-0: "Inacceptabil! Se întâmplă ceva" - Antena Sport

Florin Tănase a fost extrem de dezamăgit după meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, câştigat de formaţia din Serbia cu 1-0. Gazdele s-au impus în meciul din etapa a cincea a grupei principale Europa League în condiţiile în care au jucat mai bine de o oră cu un om în minus, după eliminarea lui Tebo Uchennam din minutul 27.

Aceasta a fost a patra înfrângere la rând pentru FCSB în Europa League, după cele cu Young Boys, Bologna şi Basel. Singurul succes al roş-albaştrilor rămâne cel cu Go Ahead Eagles, din prima etapă.

Florin Tănase, la pământ după Steaua Roşie – FCSB 1-0

Florin Tănase consideră că este inacceptabil ca FCSB-ul să piardă atâtea meciuri într-un sezon, mai ales că suntem abia pe finalul lunii noiembrie.

El a tras un semnal de alarmă şi spune că FCSB trebuie să găsească modalităţi de a marca şi îi înţelege pe fani, care i-au băgat în şedinţă pe jucători imediat după meci:

“O seară dezamăgitoare, puteam câştiga acest meci. Am avut o şansă uriaşă. Nu e blestem, dar se întâmplă ceva, sare mingea la ei. Am pierdut 3 puncte foarte mari, trebuie să uităm acest joc şi să ne concentrăm pe meciul din campionat.