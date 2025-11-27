Universitatea Craiova - Mainz LIVE TEXT (19:45). Oltenii, duel cu una dintre echipele neînvinse în Conference League - Antena Sport

Universitatea Craiova și Mainz se întâlnesc în această seară în etapa cu numărul 4 din Conference League, iar oltenii sunt în căutarea celei de-a doua victorii din acest sezon de cupe europene. Nemții nu se află într-o formă foarte bună în Bundesliga, însă pe plan european sunt momentan neînvinși, astfel că misiunea lui Filipe Coelho nu se anunță ușoară.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Mainz va avea loc astăzi de la 19:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Universitatea Craiova – Mainz LIVE TEXT (19:45). Echipele probabile

Universitatea Craiova vrea să obțină a doua victorie consecutivă în acest sezon de Conference League, după ce etapa trecută a învins-o pe Rapid Viena cu 1-0. În celelalte două etape, oltenii au remizat cu Noah și au pierdut contra celor de Rakow.

De cealaltă parte, Mainz este neînvinsă în acest sezon al celei de-a treia competiții europene. Fromația antrenată de danezul Bo Henriksen le-a învins pe Omonia Nicosia, Zrinjski Mostar și pe Fiorentina. În schimb, nemții nu trec deloc printr-o pasă bună în campionat, acolo unde nu au mai câștigat de șapte partide (5 eșecuri și 2 remize), fiind pe penultimul loc în clasament.

Universitatea Craiova vine cu un ascendent moral după ultimul meci din Liga 1, unde a învins-o pe FC Argeș cu 2-1, consolidându-și poziția între primele clasate. Acum, oltenii își doresc cu siguranță să continue forma bună și să îi învingă pe nemți pe “Ion Oblemenco”.