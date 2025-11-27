Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial

Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial

Dan Roșu Publicat: 27 noiembrie 2025, 9:12

Comentarii
Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial

Alexandru Băluţă - X LAFC

Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles la finalul acestei veri, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro va pleca de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul lui august, atacantul român surprindea pe toată lumea după ce ajungea în MLS, în aceeaşi echipă cu superstarul Son şi cu Hugo Lloris. Aventura lui la LAFC nu va fi însă una lungă.

Alexandru Băluţă, dat afară de la LAFC după doar 14 minute jucate

Clubul a anunţat deja că Băluţă, jucător care nu a mai prins niciun minut la echipă de pe 9 octombrie, a fost introdus în MLS Re-Entry Process, unul care le permite altor cluburi din MLS să ia jucători cedaţi gratis de alte formaţii.

“Ochoa și Raposo sunt eligibili pentru statutul de jucători liberi de contract, în timp ce Băluță, Jailson și Saldana vor fi eligibili pentru procesul de reintrare în MLS. Clubul este în continuare în discuții pentru păstrarea lui Raposo”, se arată în comunicatul lui LAFC.

Dacă nici asta nu se va întâmpla, atunci fostul jucător de la FCSB îşi va putea căuta echipă într-un alt campionat.

Reclamă
Reclamă

Băluţă, lăudat de antrenor după debut

Steve Cherundolo l-a lăudat pe Băluţă după meciul de debut cu Toronto, dar nu l-a mai folosit niciun minut după.

„Din punct de vedere tehnic, Băluță este un jucător foarte talentat, experimentat, care poate ajuta cu adevărat în ultima treime a terenului cu finalizări, fie că este vorba de o pasă finală sau o finalizare de unul singur, găsirea de oportunități și goluri.

Este foarte rapid în spații mici. Am avut câteva meciuri recent în care nu a fost foarte ușor să spargi echipele dintr-un blocaj lung, iar Alex este un jucător care are toate instrumentele și experiența necesare pentru a face asta”, a declarat antrenorul celor de la Los Angeles FC.

Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Observator
Cartierul din Bucureşti, în şantier de 6 ani: "Noi suntem cu numele o capitală europeană"
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
Fanatik.ro
Denis Alibec, refuzat de surpriza sezonului din SuperLiga: “N-ai ce să faci cu el!”
11:13
Obiectivul naţionalei României înainte de Campionatul Mondial: “Contează un aer nou. Nu arată bine grupa”
11:12
Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați
10:47
Lovitură pentru Christian Horner. Aston Martin a anunțat numele noului director al echipei
10:45
“N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB
10:32
Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta”
10:02
Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă