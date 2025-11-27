Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial - Antena Sport

Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles la finalul acestei veri, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro va pleca de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate.

La finalul lui august, atacantul român surprindea pe toată lumea după ce ajungea în MLS, în aceeaşi echipă cu superstarul Son şi cu Hugo Lloris. Aventura lui la LAFC nu va fi însă una lungă.

Alexandru Băluţă, dat afară de la LAFC după doar 14 minute jucate

Clubul a anunţat deja că Băluţă, jucător care nu a mai prins niciun minut la echipă de pe 9 octombrie, a fost introdus în MLS Re-Entry Process, unul care le permite altor cluburi din MLS să ia jucători cedaţi gratis de alte formaţii.

“Ochoa și Raposo sunt eligibili pentru statutul de jucători liberi de contract, în timp ce Băluță, Jailson și Saldana vor fi eligibili pentru procesul de reintrare în MLS. Clubul este în continuare în discuții pentru păstrarea lui Raposo”, se arată în comunicatul lui LAFC.

Dacă nici asta nu se va întâmpla, atunci fostul jucător de la FCSB îşi va putea căuta echipă într-un alt campionat.