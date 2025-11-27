Alexandru Băluţă, dat afară de la noua echipă după doar 14 minute jucate. Anunţul oficial - Antena Sport

Alexandru Băluţă s-a transferat de la FCSB la Los Angeles la finalul acestei veri, dar jucătorul de 32 de ani cotat la 900.000 de euro va pleca de la echipa lui Son după numai 14 minute disputate.
La finalul lui august, atacantul român surprindea pe toată lumea după ce ajungea în MLS, în aceeaşi echipă cu superstarul Son şi cu Hugo Lloris. Aventura lui la LAFC nu va fi însă una lungă.
Alexandru Băluţă, dat afară de la LAFC după doar 14 minute jucate
Clubul a anunţat deja că Băluţă, jucător care nu a mai prins niciun minut la echipă de pe 9 octombrie, a fost introdus în MLS Re-Entry Process, unul care le permite altor cluburi din MLS să ia jucători cedaţi gratis de alte formaţii.
“Ochoa și Raposo sunt eligibili pentru statutul de jucători liberi de contract, în timp ce Băluță, Jailson și Saldana vor fi eligibili pentru procesul de reintrare în MLS. Clubul este în continuare în discuții pentru păstrarea lui Raposo”, se arată în comunicatul lui LAFC.
Dacă nici asta nu se va întâmpla, atunci fostul jucător de la FCSB îşi va putea căuta echipă într-un alt campionat.
Băluţă, lăudat de antrenor după debut
Steve Cherundolo l-a lăudat pe Băluţă după meciul de debut cu Toronto, dar nu l-a mai folosit niciun minut după.
„Din punct de vedere tehnic, Băluță este un jucător foarte talentat, experimentat, care poate ajuta cu adevărat în ultima treime a terenului cu finalizări, fie că este vorba de o pasă finală sau o finalizare de unul singur, găsirea de oportunități și goluri.
Este foarte rapid în spații mici. Am avut câteva meciuri recent în care nu a fost foarte ușor să spargi echipele dintr-un blocaj lung, iar Alex este un jucător care are toate instrumentele și experiența necesare pentru a face asta”, a declarat antrenorul celor de la Los Angeles FC.
- Românii vin să o susțină pe FCSB în infernul de pe “Marakana”. Câți suporteri roș-albaștri sunt așteptați
- “N-ai ce să faci cu Alibec! Nu e vorba de bani!”. Situaţia în care a ajuns atacantul de la FCSB
- Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: “Nu a reușit să înlăture asta”
- Ce a declarat Diego Simeone după ce a răpus în prelungiri Interul lui Cristi Chivu: “Am știut ce să facem”
- Mesajul de adio al lui Alexandru Băluță, după ce Los Angeles FC a renunțat la el: “Îmi pare rău”