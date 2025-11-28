"Penibil!" Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie - FCSB 1-0: "Nici atacant nu mă pot numi" - Antena Sport

Daniel Bîrligea a fost extrem de supărat după înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad. Steaua Roşie s-a impus cu 1-0 în etapa a cincea din grupele principale Europa League, într-un meci în care sârbii au evoluat mai bine de o oră în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea a fost intergralist la Belgrad, dar nu a reuşit să înscrie. Pentru Bîrligea, acesta este un sezon modest, cu 3 goluri în Liga 1 şi un singur gol în grupa principală Europa League.

Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0

La finalul meciului de la Belgrad, Daniel Bîrligea a vorbit cu lacrimi în ochi. Acesta a avut un discurs dur la adresa sa şi a susţinut că nici atacant nu se poate numi, în condiţiile în care a avut puţine reuşite în acest sezon.

De asemenea, el a recunoscut şi că acceptă toate criticile pe care le primeşte, după evoluţiile nesatisfăcătoare. Cu toate acestea, el a subliniat faptul că nu s-a pus niciodată problema să nu dea totul atunci când intră în teren:

“Nu știu… Nu prea am cuvinte. Dezastru! Mai multe nu pot să zic. Nu ne-a ieșit aproape nimic.