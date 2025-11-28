"Penibil!" Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie - FCSB 1-0: "Nici atacant nu mă pot numi" - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Europa League | "Penibil!" Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: "Nici atacant nu mă pot numi"

“Penibil!” Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0: “Nici atacant nu mă pot numi”

Publicat: 28 noiembrie 2025, 0:40

Daniel Bîrligea / Sport Pictures

Daniel Bîrligea a fost extrem de supărat după înfrângerea suferită de FCSB la Belgrad. Steaua Roşie s-a impus cu 1-0 în etapa a cincea din grupele principale Europa League, într-un meci în care sârbii au evoluat mai bine de o oră în inferioritate numerică.

Daniel Bîrligea a fost intergralist la Belgrad, dar nu a reuşit să înscrie. Pentru Bîrligea, acesta este un sezon modest, cu 3 goluri în Liga 1 şi un singur gol în grupa principală Europa League.

Daniel Bîrligea, cu lacrimi în ochi după Steaua Roşie – FCSB 1-0

La finalul meciului de la Belgrad, Daniel Bîrligea a vorbit cu lacrimi în ochi. Acesta a avut un discurs dur la adresa sa şi a susţinut că nici atacant nu se poate numi, în condiţiile în care a avut puţine reuşite în acest sezon.

De asemenea, el a recunoscut şi că acceptă toate criticile pe care le primeşte, după evoluţiile nesatisfăcătoare. Cu toate acestea, el a subliniat faptul că nu s-a pus niciodată problema să nu dea totul atunci când intră în teren:

“Nu știu… Nu prea am cuvinte. Dezastru! Mai multe nu pot să zic. Nu ne-a ieșit aproape nimic.

Cine vrea să mă certe, să mă certe. Ştiu şi eu că nu reuşesc să fiu 100%, dar nu pentru că nu îmi doresc. Am încercat mereu, la fiecare meci. Nu cred că m-am oprit la vreo critică. Şi din cauza mea echipa nu reuşeşte. Am trei goluri în campionat în 20 de meciuri. Sunt un atacant penibil. Nici atacant nu pot să mă numesc. E foarte corect să am critici şi le accept”, a declarat Daniel Bîrligea, la digisport.ro.

