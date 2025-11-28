"Am venit să mă uit la două Stele" Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi - Antena Sport

Miodrag Belodedici, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua Bucureşti, cât şi cu Steaua Roşie Belgrad, a analizat partida pierdută de campioana României în capitala Serbiei.

Belodedici a numit-o “Steaua” pe FCSB. Fostul legendar fotbalist al Stelei şi al Stelei Roşii Belgrad i-a “înţepat” pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii pentru evoluţia FCSB-ului. “Belo” nu a înţeles cum FCSB nu a putut scoate măcar un egal în condiţiile în care a jucat aproape 70 de minute în superioritate numerică.

Miodrag Belodedici: “Să joci cu un om în plus şi să nu poţi să scoţi un egal…”

“(n.r: Se putea mai mult în seara asta?) Se putea şi nu se putea. Au jucat acasă (n.r: cei de la Steaua Roşie) şi au reuşit să câştige.

(n.r: Prea puţin pentru FCSB având în vedere că au jucat în superioritate numerică?) Să joci cu un om în plus şi să nu poţi să scoţi un egal… Nu ştiu. (n.r: Explicaţia?) N-au reuşit, explicaţia e că nu au reuşit cu un om în plus să dea un gol şi să termine la egalitate. De ce nu au reuşit? Antrenorii ştiu.

Eu am venit la meciul ăsta să mă uit că am jucat la două Stele, şi Steaua asta şi cealaltă (n.r: echipa lui Becali e FCSB). M-am simţit bine.