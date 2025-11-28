"Am venit să mă uit la două Stele" Reacţia lui Belodedici după înfrângerea FCSB-ului! Charalambous şi Pintilii, vizaţi - Antena Sport

Miodrag Belodedici, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni atât cu Steaua Bucureşti, cât şi cu Steaua Roşie Belgrad, a analizat partida pierdută de campioana României în capitala Serbiei.
Belodedici a numit-o “Steaua” pe FCSB. Fostul legendar fotbalist al Stelei şi al Stelei Roşii Belgrad i-a “înţepat” pe Elias Charalambous şi Mihai Pintilii pentru evoluţia FCSB-ului. “Belo” nu a înţeles cum FCSB nu a putut scoate măcar un egal în condiţiile în care a jucat aproape 70 de minute în superioritate numerică.
Miodrag Belodedici: “Să joci cu un om în plus şi să nu poţi să scoţi un egal…”
“(n.r: Se putea mai mult în seara asta?) Se putea şi nu se putea. Au jucat acasă (n.r: cei de la Steaua Roşie) şi au reuşit să câştige.
(n.r: Prea puţin pentru FCSB având în vedere că au jucat în superioritate numerică?) Să joci cu un om în plus şi să nu poţi să scoţi un egal… Nu ştiu. (n.r: Explicaţia?) N-au reuşit, explicaţia e că nu au reuşit cu un om în plus să dea un gol şi să termine la egalitate. De ce nu au reuşit? Antrenorii ştiu.
Eu am venit la meciul ăsta să mă uit că am jucat la două Stele, şi Steaua asta şi cealaltă (n.r: echipa lui Becali e FCSB). M-am simţit bine.
Eu sunt prezent şi aici, şi acolo. Mă cunosc oamenii şi am rămas în mintea lor”, a declarat Miodrag Belodedici după Steaua Roşie – FCSB 1-0.
Echipa bucureşteană FCSB a pierdut joi seara, în deplasare, scor 0-1, în faţa formaţiei sârbe Steaua Roşie Belgrad, într-un meci din Liga Europa în care roş-albaştrii au avut superioritate numerică încă din minutul 27.
La Belgrad, pe stadionul Rajko Mitic, gazdele au avut iniţiativa în startul de meci. Zima a respins excelent la şutul lui Ivanic din minutul 8, apoi bucureştenii au reuşit să echilibreze jocul şi Bîrligea a ratat prima ocazie a oaspeţilor, în minutul 23, trimiţând pe lângă poartă din careul mic. Patru minute mai târziu arbitrul francez Jerome Brisard i-a dat roşu direct lui Tebo Uchenna, pentru un fault la Olaru, şi nigerianul a părăsit terenul. Elevii lui Charalambous au căutat golul însă aproape să marcheze a fost Bruno Duarte, care a şutat pe lângă poartă, în minutul 43, şi la pauză s-a intrat cu scor alb.
La reluare, Cisotti a lovit bara, în minutul 47, pentru ca trei minute mai târziu Bruno Duarte să deschidă scorul cu o lovitură de cap, din mijlocul careului, din centrarea lui Seol. Bucureştenii au replicat prin pătrunderea lui Miculescu, însă şutul acestuia, din afara careului, a fost blocat de Matheus, în minutul 57. Ngezana a gafat impadornabil în minutul 75, Ivanici a recuperat mingea, în viteză, şi a şutat, singur cu portarul, dar Zima a scos incredbil şi i-a ţinut pe bucureşteni în joc. Chiar dacă au dominat, steril, această parte secundă, elevii lui Charalambous nu au ştiut cum să desfacă apărarea sârbilor şi Steaua Roşie Belgrad – FCSB a fost 1-0, cu un gol anulat în minutele de prelungire pentru gazde, după un ofsaid milimetric.
În clasament Steaua Roşie e a 22-a, cu 7 puncte, în timp ce FCSB a rămas cu trei puncte, pe locul 31.
