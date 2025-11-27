Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League

Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League

Publicat: 27 noiembrie 2025, 22:06

Comentarii
Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League

Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au fost asiguraţi din egalul cu Noah. Pe lângă cei 933.000 de euro câştigaţi în meciurile disputate în grupa Conference League până acum, Craiova a mai obţinut o sumă de peste 3.5 milioane de euro din meciurile din preliminarii şi bonusul pentru calificarea în grupa principală, de 3.17 milioane de euro. La aceşti bani se mai adaugă 750.000 de euro din suma împărţită pentru coeficient şi o sumă de minim 70.000 de euro pentru locul din faza principală. În total, circa 5.4 milioane de euro până acum.

Craiova, 5.4 milioane de euro câştigate până acum din Conference League

Craiova e foarte aproape de calificarea în faza următoare, ceea ce i-ar aduce alţi bani. Calificarea în play-off-ul Conference League se premiază cu 200.000 de euro, iar calificarea în optimi cu 800.000 de euro.

În acest moment Universitatea Craiova ocupă locul 10 în grupa Conference League. Oltenii mai au două meciuri de disputat în grupă, cu Sparta Praga şi cu AEK, formaţia românului Răzvan Marin. Sezonul trecut echipa care acumulase 7 puncte, cât are acum Craiova, a mers în play-off-ul pentru optimi.

 

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Observator
Brânza românească celebră în lume. A fost premiată cu aur la un celebru concurs gastronomic din Elveţia
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
23:06
LIVE TEXTSteaua Roșie Belgrad – FCSB 0-0. Om în plus pentru campioana României. Cisotti a lovit bara
23:02
“Am făcut istorie” Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz!
22:46
Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference
22:39
“Asta a fost cheia succesului” Reacţia lui Filipe Coelho după prima victorie europeană pe banca oltenilor!
22:23
Universitatea Craiova, la un pas de calificarea în primăvara europeană după victoria cu Mainz!
22:12
Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând