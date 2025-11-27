Tun financiar reuşit de Rotaru! Suma pe care a câştigat-o Universitatea Craiova, până acum, în Conference League - Antena Sport

Mihai Rotaru a reuşit o lovitură financiară importantă. Universitatea Craiova a ajuns, cu victoria cu Mainz, la circa 5.4 milioane de euro câştiguri din Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiecare victorie din grupă este recompensată cu 400.000 de euro. Craiova a obţinut două victorii, cu Mainz şi Rapid Viena, însumând 800.000 de euro. Alţi 133.000 de euro au fost asiguraţi din egalul cu Noah. Pe lângă cei 933.000 de euro câştigaţi în meciurile disputate în grupa Conference League până acum, Craiova a mai obţinut o sumă de peste 3.5 milioane de euro din meciurile din preliminarii şi bonusul pentru calificarea în grupa principală, de 3.17 milioane de euro. La aceşti bani se mai adaugă 750.000 de euro din suma împărţită pentru coeficient şi o sumă de minim 70.000 de euro pentru locul din faza principală. În total, circa 5.4 milioane de euro până acum.

Craiova, 5.4 milioane de euro câştigate până acum din Conference League

Craiova e foarte aproape de calificarea în faza următoare, ceea ce i-ar aduce alţi bani. Calificarea în play-off-ul Conference League se premiază cu 200.000 de euro, iar calificarea în optimi cu 800.000 de euro.

În acest moment Universitatea Craiova ocupă locul 10 în grupa Conference League. Oltenii mai au două meciuri de disputat în grupă, cu Sparta Praga şi cu AEK, formaţia românului Răzvan Marin. Sezonul trecut echipa care acumulase 7 puncte, cât are acum Craiova, a mers în play-off-ul pentru optimi.