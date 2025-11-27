Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!

Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 noiembrie 2025, 17:14

Comentarii
Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj!

Costel Gâlcă, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat schimbări în echipa de start a giuleştenilor la meciul cu Csikszereda. Rapid – Csikszereda se dispută vineri, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă a transmis la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda că va lua în calcul faptul că giuleştenii vor avea şi meci de Cupă, marţi, în deplasare, cu FC Argeş.

Costel Gâlcă, înaintea meciului cu Csikszereda: “Cu siguranță vor fi schimbări”

“Un meci pe care îl așteptăm cu nerăbdare, venim după o înfrângere dureroasă, ca joc nu am arătat bine. Întâlnim un adversar care a crescut în joc, au avut rezultate pozitive, au schimbat sistemul de joc, sunt mult mai bine decât la începutul campionatului. Avem nevoie de o victorie.

Cu siguranță că vor fi schimbări, vine și meciul de Cupă, ne dorim să câștigăm și meciul de la Pitești, e important pentru noi. Jucătorii, cel puțin până la acest meci, au fost umili, au avut atitudine bună”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda.

Înaintea meciului cu ciucanii, Rapid e pe primul loc în Liga 1, cu 35 de puncte, cu două peste ocupanta locului 2, FC Botoşani. Csikszereda e pe locul 14, ce duce la barajul de rămânere / promovare în prima ligă. Echipa antrenată de fostul rapidist Robert Ilyeş are 16 puncte. Ciucanii vin după o victorie importantă în campionat, 2-1 cu Unirea Slobozia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
Observator
Cât costă apa, berea sau sucul în supermarketurile din Bulgaria. Diferenţe uriaşe fată de România
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din Israel
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele de la canotaj au strălucit pe podiumul de modă
20:14
LIVE TEXTRomânia – Croaţia se joacă ACUM. Tricolorele debutează la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
20:13
VideoJurnal Antena Sport | Super-computerul nu ne dă şanse mari să mergem la Mondial: “Bucuria va fi şi mai mare”
20:11
VideoJurnal Antena Sport | Belgradul în alb şi roşu
19:49
“Ai venit cu victoria?” Răspunsul lui Alex Mitriţă înainte de Universitatea Craiova – Mainz
19:18
Săpunaru, Dică, Lobonţ şi Ciocoiu sunt directori sportivi cu acte. Toţi absolvenţii cursurilor FRF
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă 2 FotoCe se mai ştie de Gina Gogean. Marea gimnastă a României a trăit un moment greu anul trecut 3 Nota primită de Dennis Man după ce PSV a umilit-o pe Liverpool pe Anfield 4 FotoAfacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are  5 EXCLUSIVJaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” 6 Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând