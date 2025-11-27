Costel Gâlcă a anunţat schimbări la Rapid după umilinţa cu CFR Cluj! - Antena Sport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat schimbări în echipa de start a giuleştenilor la meciul cu Csikszereda. Rapid – Csikszereda se dispută vineri, de la ora 20:30, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gâlcă a transmis la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda că va lua în calcul faptul că giuleştenii vor avea şi meci de Cupă, marţi, în deplasare, cu FC Argeş.

Costel Gâlcă, înaintea meciului cu Csikszereda: “Cu siguranță vor fi schimbări”

“Un meci pe care îl așteptăm cu nerăbdare, venim după o înfrângere dureroasă, ca joc nu am arătat bine. Întâlnim un adversar care a crescut în joc, au avut rezultate pozitive, au schimbat sistemul de joc, sunt mult mai bine decât la începutul campionatului. Avem nevoie de o victorie.

Cu siguranță că vor fi schimbări, vine și meciul de Cupă, ne dorim să câștigăm și meciul de la Pitești, e important pentru noi. Jucătorii, cel puțin până la acest meci, au fost umili, au avut atitudine bună”, a declarat Costel Gâlcă la conferinţa de presă premergătoare disputei cu Csikszereda.

Înaintea meciului cu ciucanii, Rapid e pe primul loc în Liga 1, cu 35 de puncte, cu două peste ocupanta locului 2, FC Botoşani. Csikszereda e pe locul 14, ce duce la barajul de rămânere / promovare în prima ligă. Echipa antrenată de fostul rapidist Robert Ilyeş are 16 puncte. Ciucanii vin după o victorie importantă în campionat, 2-1 cu Unirea Slobozia.