Fostul jucător de top al lui Chivu, primele imagini la antrenamentele lui Real Madrid: „Sunt foarte mândru să fiu aici”

Denzel Dumfries şi Jose Mourinho, la un antrenament al lui Real Madrid / Instagram Denzel Dumfries

Denzel Dumfries (30 de ani) a efectuat primele antrenamente sub comanda lui Jose Mourinho (63 de ani) la Real Madrid. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

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Inter l-a vândut în vara acestui an pe Dumfries pe 20 de milioane de euro. Fundaşul dreapta, care poate evolua şi ca mijlocaş dreapta, e cotat la 25 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Denzel Dumfries, primele antrenamente la Real Madrid: „Sunt foarte mândru să fac parte din acest club”

„Sunt foarte mândru să fiu aici, la Real Madrid, să fac parte din acest club.

M-au primit foarte bine, coechipierii mei, antrenorul, staff-ul… Mă simt foarte bine primit”, a declarat Denzel Dumfries, după primele antrenamente sub comanda lui Mourinho.

Dumfries a evoluat în toate meciurile disputate de Olanda la Campionatul Mondial 2026, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena.