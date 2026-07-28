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Fostul jucător de top al lui Chivu, primele imagini la antrenamentele lui Real Madrid: „Sunt foarte mândru să fiu aici”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 19:31

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Fostul jucător de top al lui Chivu, primele imagini la antrenamentele lui Real Madrid: „Sunt foarte mândru să fiu aici”
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Denzel Dumfries şi Jose Mourinho, la un antrenament al lui Real Madrid / Instagram Denzel Dumfries

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Denzel Dumfries (30 de ani) a efectuat primele antrenamente sub comanda lui Jose Mourinho (63 de ani) la Real Madrid. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

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Inter l-a vândut în vara acestui an pe Dumfries pe 20 de milioane de euro. Fundaşul dreapta, care poate evolua şi ca mijlocaş dreapta, e cotat la 25 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.

Denzel Dumfries, primele antrenamente la Real Madrid: „Sunt foarte mândru să fac parte din acest club”

Sunt foarte mândru să fiu aici, la Real Madrid, să fac parte din acest club.

M-au primit foarte bine, coechipierii mei, antrenorul, staff-ul… Mă simt foarte bine primit”, a declarat Denzel Dumfries, după primele antrenamente sub comanda lui Mourinho.

Dumfries a evoluat în toate meciurile disputate de Olanda la Campionatul Mondial 2026, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena.

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Sezonul trecut a avut 3 goluri şi un assist în cele 20 de meciuri în care a jucat în Serie A, sub comanda lui Chivu, un assist în 3 meciuri în Cupa Italiei şi 2 goluri în 5 meciuri în Champions League. O accidentare la gleznă l-a ţinut departe de gazon de la sfârşitul lunii noiembrie 2025 până la sfârşitul lunii februarie 2026.

Dumfries are 76 de meciuri şi 11 goluri pentru naţionala Olandei. A cucerit două titluri, trei Cupe ale Italiei, 3 Supercupe ale Italiei şi a fost de două ori finalist al Ligii Campionilor cu Inter.

 

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