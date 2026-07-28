Trabzonspor, decizie radicală în privința lui Denis Drăguș! Ce se întâmplă cu românul așteptat de Gigi Becali la FCSB

Deși mai are contract cu Trabzonspor până în vara anului 2028, Denis Drăguș are o situație destul de incertă în Turcia. Așteptat de Gigi Becali la FCSB, fotbalistul a plecat în cantonament în Austria alături de echipa sa.

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Ce este și mai ciudat este faptul că oficialii clubului, alături de cei din staff-ul tehnic, au luat o decizie bizară în ceea ce îl privește pe atacantul evaluat la două milioane de euro.

Denis Drăguș, pus pe liber chiar și în amicale?

Denis Drăguș se află în cantonament alături de cei de la Trabzonspor, el fiind sub contract cu gruparea turcă până la data de 30 iunie 2028. Fotbalistul este așteptat de Gigi Becali la FCSB, însă situația acestuia este complicată.

Drăguș ar avea de încasat trei milioane de euro până la finalul contractului, bani pe care nu ar avea cum să îi primească de la gruparea roș-albastră.

În același timp, presa turcă anunță că staff-ul tehnic are de gând să nu îl folosească pe român în niciun meci de pregătire. Al-Sadd și Udinese sunt următoarele adversare ale lui Trabzonspor.