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Rareș Ilie a semnat pe 3 ani! Unde va evolua fotbalistul pe care Daniel Pancu îl voia la Rapid

Daniel Işvanca Publicat: 28 iulie 2026, 19:55

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Rareș Ilie a semnat pe 3 ani! Unde va evolua fotbalistul pe care Daniel Pancu îl voia la Rapid

Rareș Ilie / Profimedia

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Gata, Rareș Ilie a plecat de la OGC Nice. Fotbalistul român care se afla în ultimul an de contract cu gruparea din Hexagon s-a înțeles cu o formație din Serie B, acolo unde a mai evoluat și în sezoanele precedente.

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Nice și Mantova au ajuns la un acord în ceea ce privește transferul definitiv al lui Rareș Ilie în Serie B. Fotbalistul român se afla în ultimul an de contract cu gruparea din Ligue 1, dar nici în acest sezon nu făcea parte din planurile staff-ului tehnic.

Din informațiile obținute de Antena Sport, Rareș Ilie a semnat un contract valabil pe trei ani cu formația din liga secundă a Italiei.

Rareș Ilie a fost vândut de Rapid la Nice în 2022, în schimbul sumei de 4 milioane de euro.

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