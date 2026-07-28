Cucurella şi-a tatuat chipul lui de la Fuente pe corp, aşa cum a promis! Cum arată acum

Marc Cucurella (28 de ani) a promis că îşi va tatua pe corp chipul selecţionerului Spaniei, Luis de la Fuente (65 de ani), dacă ibericii vor cuceri titlul mondial. Zis şi făcut! Noul fotbalist al lui Real Madrid a publicat pe contul său de Instagram imaginile cu tatuajul pe care şi l-a făcut cu chipul lui de la Fuente.

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Cucurella a postat un clip video şi cu procedura, el alegând să aibă tatuajul pe braţul stâng.

Cucurella şi-a respectat promisiunea! Şi-a tatuat pe corp chipul selecţionerului Spaniei, Luis de la Fuente

„Promisiune ţinută”, a scris Cucurella pe Instagram în postarea în care a publicat şi imaginile.



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A post shared by MARC CUCURELLA (@cucurella3)



Spania a fost invincibilă la Campionatul Mondial 2026, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena. Naţionala lui de la Fuente a învins Argentina în finala Mondialului, cu 1-0, după prelungiri. Golul victoriei spaniolilor a fost marcat de Ferran Torres în minutul 106 al meciului.