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Cucurella şi-a tatuat chipul lui de la Fuente pe corp, aşa cum a promis! Cum arată acum

Bogdan Stănescu Publicat: 28 iulie 2026, 19:47

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Cucurella şi-a tatuat chipul lui de la Fuente pe corp, aşa cum a promis! Cum arată acum

Marc Cucurella la petrecerea spaniolilor pentru câştigarea titlului mondial / Profimedia Images

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Marc Cucurella (28 de ani) a promis că îşi va tatua pe corp chipul selecţionerului Spaniei, Luis de la Fuente (65 de ani), dacă ibericii vor cuceri titlul mondial. Zis şi făcut! Noul fotbalist al lui Real Madrid a publicat pe contul său de Instagram imaginile cu tatuajul pe care şi l-a făcut cu chipul lui de la Fuente.

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Cucurella a postat un clip video şi cu procedura, el alegând să aibă tatuajul pe braţul stâng.

Cucurella şi-a respectat promisiunea! Şi-a tatuat pe corp chipul selecţionerului Spaniei, Luis de la Fuente

„Promisiune ţinută”, a scris Cucurella pe Instagram în postarea în care a publicat şi imaginile.

 
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Spania a fost invincibilă la Campionatul Mondial 2026, turneu final care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena. Naţionala lui de la Fuente a învins Argentina în finala Mondialului, cu 1-0, după prelungiri. Golul victoriei spaniolilor a fost marcat de Ferran Torres în minutul 106 al meciului.

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Văzută de mulţi drept principala favorită la titlul mondial, Franţa nu a avut nicio şansă cu Spania în semifinală. Oyarzabal (min. 22, penalty) şi Pedro Porro (min. 58) au semnat golurile ibericilor cu „Les Bleus”. Franţa avea să rateze şi locul 3, fiind învinsă cu 6-4 de Anglia în finala mică a turneului.

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