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Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare

Craiova a scăpat de Levski și Gyor și va juca primul meci din istorie în Champions League cu o campioană din Belarus. Este o necunoscută, dar cu un lot de 13 milioane de euro.

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Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare

Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare

Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare
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