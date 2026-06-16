Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare
Craiova a scăpat de Levski și Gyor și va juca primul meci din istorie în Champions League cu o campioană din Belarus. Este o necunoscută, dar cu un lot de 13 milioane de euro.
Craiova a scăpat de Levski și Gyor și va juca primul meci din istorie în Champions League cu o campioană din Belarus. Este o necunoscută, dar cu un lot de 13 milioane de euro.
Jurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mareJurnal Antena Sport | Oltenii intră în hora cea mare
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 16 iunie
Arabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe BielsaArabia Saudită - Uruguay 1-1. O nouă surpriză: Al Amri a deschis scorul, Araujo l-a salvat pe Bielsa
Iran – Noua Zeelandă 2-2. Just a reușit o dublă, Iran a revenit de fiecare datăIran – Noua Zeelandă 2-2. Just a reușit o dublă, Iran a revenit de fiecare dată
Coasta de Fildeș - Ecuador 1-0. Diallo a înscris unicul gol după un meci cu patru bareCoasta de Fildeș - Ecuador 1-0. Diallo a înscris unicul gol după un meci cu patru bare