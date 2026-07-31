Birmingham City – Barcelona LIVE VIDEO (21:45). Catalanii continuă pregătirea de vară, LIVE în AntenaPLAY

Meciul de pregătire dintre Birmingham City şi Barcelona se joacă vineri, de la ora 21:45, LIVE în AntenaPLAY. Este al doilea meci de pregătire pentru echipa lui Hansi Flick.

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Catalanii sunt fără mulţi jucători de bază, care încă sunt în vacanţă după Cupa Mondială 2026, turneu care a fost exclusiv în Universul Antena şi câştigat de Spania, cu mulţi dintre jucătorii catalanilor jucând roluri importante în obţinerea marelui trofeu.

Birmingham City – Barcelona LIVE VIDEO (21:45)

În primul meci de pregătire din această vară, Barcelona s-a impus cu 4-1 în faţa celor de la CE Europa, formaţie din Andorra. De partea cealaltă, Birmingham City a disputat deja două meciuri de pregăitire în care s-a impus de fiecare dată, cu Burton (1-0) şi Crewe (2-1).

Sezonul trecut, Barcelona a cucerit titlul în La Liga. Echipa lui Hansi Flick a încheiat la o distanţă de 8 puncte faţă de rivala Real Madrid.

În ceea ce o priveşte pe Birmingham, formaţia din Albion a încheiat pe locul 10 sezonul trecut din Championship, cu 64 de puncte.