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Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!

Craiova continuă în Europa League şi va întâlni în drumul spre grupe campioana Finlandei. Dacă trece de Kups, Craiova e sigură de grupe!

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