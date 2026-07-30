Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!

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Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul

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Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat

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„Să ne distrugi în halul ăsta?” Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după eliminarea umilitoare din Europa!

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Bulgarii se tem de intervenţia UEFA, după ce Levski a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Champions League

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Foto Cu cine „l-a schimbat” Simona Halep pe Dorin Mateiu. Fosta sportivă, fotografii cu favoritul lui Stere Halep

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Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2. Campioana României este eliminată din Liga Campionilor