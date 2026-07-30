Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!
Craiova continuă în Europa League şi va întâlni în drumul spre grupe campioana Finlandei. Dacă trece de Kups, Craiova e sigură de grupe!
Craiova continuă în Europa League şi va întâlni în drumul spre grupe campioana Finlandei. Dacă trece de Kups, Craiova e sigură de grupe!
Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!
Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!
Ultraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga CampionilorUltraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor
Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu DinamoJurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo
Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturorJurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor