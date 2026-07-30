Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!
A fost atmosferă de meci mare la Progresul Spartac! Arena mică, dar cu mult suflet, s-a umplut la duelul din cupă cu Progresul Fundulea, echipa pregătită de fostul rapidist Costin Lazăr.
A fost atmosferă de meci mare la Progresul Spartac! Arena mică, dar cu mult suflet, s-a umplut la duelul din cupă cu Progresul Fundulea, echipa pregătită de fostul rapidist Costin Lazăr.
Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!
Ultraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga CampionilorUltraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor
Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu DinamoJurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo
Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturorJurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor
Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorieJurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie