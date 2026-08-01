Renăscutul Alberto Soro, gust amar după Oţelul – Dinamo 1-1: „Se întâmplă multe”

Oţelul Galaţi şi Dinamo au remizat, 1-1, într-un duel din runda cu numărul 3 a Ligii 1. Oaspeţii au dominat în prima parte, dar în repriza secundă a fost o revenire a oaspeţilor şi astfel s-a scris soarta confruntării.

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Gălăţenii rămân astfel fără înfrângere în acest sezon, având 5 puncte în clasament, în timp ce bucureştenii au 4 puncte, după un o victorie, un egal şi o înfrângere.

Alberto Soro regretă egalul lui Dinamo de la Oţelul

Marcatorul lui Dinamo de la Galaţi, Alberto Soro, a vorbit despre egalul pe care trupa bucureşteană l-a făcut contra celor de la Oţelul şi a spus că rezultatul nu este unul echitabil în viziunea sa.

„Ştiam că e un meci greu, dar am un sentiment că am pierdut două puncte. Am avut ocazii în prima parte să marcăm de 2-3 ori, iar după în partea a doua am luat gol pe o tranziţie. Nu numai eu, cred că toată lumea se simte bine cu această noua idee de fotbal. Ştim mai mult sau mai puţin ce avem de făcut şi ce trebuie să îmbunătăţim.

Nu e dificil pentru mine, ăsta e fotbal, pe teren se întâmplă multe lucruri. Contează cum ne înţelegem, cum e comunicarea. Abia a început sezonul, trebuie să fim din ce în ce mai buni, cred că putem să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Alberto Soro.