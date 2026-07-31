Oţelul Galaţi – Dinamo, 21:30, LIVE TEXT. „Câinii” caută o nouă victorie după ce au „spulberat-o” pe Craiova

Meciul Oţelul Galaţi – Dinamo e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport vineri, de la ora 21:30. „Câinii” vin după acel 5-1 uluitor cu Universitatea Craiova, în primul derby al sezonului.
Partida se dispută după ce „câinii” au primit o veste teribilă. Maseurul echipei Dinamo 2, Constantin Covaciu, a încetat din viaţă la 58 de ani, în accidentul în care a fost implicat microbuzul lui Dinamo 2. Căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (23 de ani), a transmis condoleanţe în numele jucătorilor formaţiei roş-albe.
Oţelul Galaţi – Dinamo LIVE TEXT
Echipe probabile:
Oţelul Galaţi (4-3-3): Dur-Bozoancă – Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu – Ciobanu, Lameira, Pedro – Bordun, Patrick, Andrezinho Antrenor: Stjepan Tomas
Dinamo (4-4-2): Bellaarouch – Benavides, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Musi, Pop Antrenor: Nuno Campos
Oţelul are 4 puncte după primele două meciuri, învingând CFR Cluj în prima etapă, 2-1 şi remizând, 2-2, cu UTA, la Arad, în condiţiile în care au condus cu 2-0. UTA a egalat în minutul 90+4, în condiţiile în care avea şi un jucător eliminat, Alomerovic, care a văzut cartonaşul roşu în minutul 90.
Dinamo are 3 puncte, „câinii” pierzând primul meci din noul sezon, 0-1 cu Petrolul, în ciuda numeroaselor ocazii pe care le-au avut.
Sezonul trecut cele două echipe şi-au împărţit victoriile în meciurile directe. Oţelul s-a impus cu 2-1, pe teren propriu, în meciul tur, iar „câinii” au câştigat cu 1-0, pe teren propriu, în returul din sezonul regular.
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