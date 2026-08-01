Nuno Campos a cerut transferuri după Oţelul – Dinamo: „Aştept!”. Fotbalistul pe care l-a lăudat

Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo, a fost foarte sincer la finalul partidei pe care echipa s-a a terminat-o la egalitate, 1-1, contra celor de la Oţelul Galaţi.

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Tehnicianul portughez se declară nemulţumit de faptul că gruparea bucureşteană nu a plecat cu toate cele 3 puncte, asta pentru că evoluţia a fost una suficient de bună pentru un asemenea rezultat.

Nuno Campos, nemulţumit de egalul făcut de Dinamo la Oţelul

Lusitanul a vorbit şi despre dificultatea pe care Dinamo a avut-o în ultimii ani când a fost vorba de duelurile cu Oţelul, de la Galaţi.

„Am făcut multe pentru a câştiga această partidă, iar ei au marcat după o jumătate de ocazie. E dificil că plecăm cu un singur punct de aici. Simt că am fost aproape să câştigăm acest meci, pe un teren unde echipa a avut rezultate slabe în ultimii ani.

Echipele mele fac tot timpul acest tip de presiune. Martin Pascual a venit, nu a venit pre-sezon, el se acomodează jucând. Noi încercăm să dăm totul pentru a câştiga. Jucătorii vor să crească, să fie din ce în ce mai buni. Producem multe ocazii şi de multe ori ratăm ultima pasă”, a spus Campos.