Jurnal Antena Sport | Aproape de bolidul campion
Fanii din România ai lui Lando Norris au avut parte de cea mai tare surpriză. Maşina campionului din Formula 1 a fost parcată la Bucureşti.
Fanii din România ai lui Lando Norris au avut parte de cea mai tare surpriză. Maşina campionului din Formula 1 a fost parcată la Bucureşti.
Jurnal Antena Sport | Aproape de bolidul campionJurnal Antena Sport | Aproape de bolidul campion
Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!Jurnal Antena Sport | Ups, urmează KuPS!
Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!Jurnal Antena Sport | De aici începe progresul în fotbal!
Ultraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga CampionilorUltraşii olteni, băgaţi în dubă de jandarmi! Un alt scandal după eliminarea Craiovei din Liga Campionilor
Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu DinamoJurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo