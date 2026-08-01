Home | Fotbal | Conference League | Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a criticat doi jucători de la FCSB: „Nu am pronunţat niciodată nume de jucători”

Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a criticat doi jucători de la FCSB: „Nu am pronunţat niciodată nume de jucători”

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 0:12

Comentarii
Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a criticat doi jucători de la FCSB: „Nu am pronunţat niciodată nume de jucători

Mihai Stoica / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mihai Stoica a găsit vinovaţii pentru eliminarea FCSB-ului încă din turul doi preliminar Conference League. Formaţia roş-albastră a pierdut dubla manşă contra letonilor de la Auda şi a încheiat prematur parcursul european, încă din luna iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Gigi Becali, patronul echipei, a avut un discurs dur la adresa lui Ştefan Târnovanu. Tot portarul echipei a fost criticat dur şi pentru prestaţia din meciul tur, iar Becali a anunţat acum că Matei Popa va reveni în poarta FCSB-ului.

Valentin Creţu şi Joao Paulo, „clienţii” lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB-ului: „Greşeşte grav”

Cu toate acestea, Mihai Stoica a avut alţi doi jucători pe care i-a criticat. Chiar dacă nu obişnuieşte să rostească nume de jucători, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor i-a certat de data aceasta pe Valentin Creţu şi Joao Paulo pentru greşelile comise în meciul de joi seară:

„Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar de data asta s-a vorbit foarte mult. Gigi a fost supărat pe Târnovanu, dar eu acum îmi explic opinia. Am văzut fazele, Crețu greșește grav la primul gol, jucător cu experiența lui nu are voie să facă așa ceva.

Iar la golul doi, unde s-a încheiat, acolo Joao Paulo… nu pot să-mi dau seama cum s-a blocat când mingea a venit la el. Vine jucătorul de mai departe să-i ia mingea din față. Greșelile astea au fost mai grave decât cele din tur”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

Mihai Stoica s-a plâns şi de arbitraj şi a luat apărarea staff-ului tehnic, spunând că antrenorii nu pot fi traşi la răspundere pentru gafele uluitoare ale jucătorilor:

„Să mă alătur corului nemulţumirilor? Păi bineînţeles că sunt nemulţumit că ne-au dezavantajat în mod evident arbitrii, dar nu am văzut asta pe nicăieri, sunt foarte nemulţumit şi îmi vine să strig la cer pentru că nu am văzut erori individuale în halul ăsta niciodată, de când sunt eu. Care să fie soluţia? Nu cred că e vinovat cineva din staff când un jucător îşi pierde marcajul la modul ăsta sau pur şi simplu îngheaţă când vine un adversar şi o bagă în poartă. Nu se pot antrena greşelile astea”, a mai spus Mihai Stoica.

A luat un împrumut la IFN pentru a plăti ratele la bancă şi a ajuns executat şi cu datorii de 4 ori mai mariA luat un împrumut la IFN pentru a plăti ratele la bancă şi a ajuns executat şi cu datorii de 4 ori mai mari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vor merge Craiova şi CFR într-o grupă europeană?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum au fost prinşi românii care şi-au luat în cameră 3 kg de mezeluri la hotelul all inclusive
Observator
Cum au fost prinşi românii care şi-au luat în cameră 3 kg de mezeluri la hotelul all inclusive
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv
0:04 1 aug.

Nuno Campos a cerut transferuri după Oţelul – Dinamo: „Aştept!”. Fotbalistul pe care l-a lăudat
23:40

VIDEOBirmingham City – Barcelona 2-2 după 90 de minute. Englezii s-au impus la loviturile de departajare sub privirile lui Bellingham
23:35

Oţelul Galaţi – Dinamo 1-1. Gazdele confirmă startul bun de sezon, oaspeţii sub aşteptări
23:27

VideoL-a uimit şi pe Jude Bellingham! Cochrane a lovit transversala după o fază superbă în Birmingham City – Barcelona
22:50

VAR nou, probleme vechi! Cât a durat analiza video la golul lui Soro în Oţelul Galaţi – Dinamo
22:07

Donald Trump susţine că nu a vorbit nimic cu Gianni Infantino despre proiectul care a scandalizat lumea fotbalului
Vezi toate știrile
1 Revoltă la FCSB! Jucătorii îi cer lui Gigi Becali să-l demită pe Marius Baciu 2 UPDATEOficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul 3 Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa! 4 UPDATEAdrian Ropotan, supus unei operații de urgență. Stelian Ogică, socrul lui, primele detalii 5 FotoMicrobuzul cu jucători de la Dinamo 2, accident rutier grav: un decedat! Adrian Ropotan are fracturi deschise 6 MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal