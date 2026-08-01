Mihai Stoica nu s-a mai abţinut şi a criticat doi jucători de la FCSB: „Nu am pronunţat niciodată nume de jucători”

Mihai Stoica a găsit vinovaţii pentru eliminarea FCSB-ului încă din turul doi preliminar Conference League. Formaţia roş-albastră a pierdut dubla manşă contra letonilor de la Auda şi a încheiat prematur parcursul european, încă din luna iulie.
După meci, Gigi Becali, patronul echipei, a avut un discurs dur la adresa lui Ştefan Târnovanu. Tot portarul echipei a fost criticat dur şi pentru prestaţia din meciul tur, iar Becali a anunţat acum că Matei Popa va reveni în poarta FCSB-ului.
Valentin Creţu şi Joao Paulo, „clienţii” lui Mihai Stoica după eliminarea FCSB-ului: „Greşeşte grav”
Cu toate acestea, Mihai Stoica a avut alţi doi jucători pe care i-a criticat. Chiar dacă nu obişnuieşte să rostească nume de jucători, preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor i-a certat de data aceasta pe Valentin Creţu şi Joao Paulo pentru greşelile comise în meciul de joi seară:
„Nu am pronunțat niciodată nume de jucători, dar de data asta s-a vorbit foarte mult. Gigi a fost supărat pe Târnovanu, dar eu acum îmi explic opinia. Am văzut fazele, Crețu greșește grav la primul gol, jucător cu experiența lui nu are voie să facă așa ceva.
Iar la golul doi, unde s-a încheiat, acolo Joao Paulo… nu pot să-mi dau seama cum s-a blocat când mingea a venit la el. Vine jucătorul de mai departe să-i ia mingea din față. Greșelile astea au fost mai grave decât cele din tur”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.
Mihai Stoica s-a plâns şi de arbitraj şi a luat apărarea staff-ului tehnic, spunând că antrenorii nu pot fi traşi la răspundere pentru gafele uluitoare ale jucătorilor:
„Să mă alătur corului nemulţumirilor? Păi bineînţeles că sunt nemulţumit că ne-au dezavantajat în mod evident arbitrii, dar nu am văzut asta pe nicăieri, sunt foarte nemulţumit şi îmi vine să strig la cer pentru că nu am văzut erori individuale în halul ăsta niciodată, de când sunt eu. Care să fie soluţia? Nu cred că e vinovat cineva din staff când un jucător îşi pierde marcajul la modul ăsta sau pur şi simplu îngheaţă când vine un adversar şi o bagă în poartă. Nu se pot antrena greşelile astea”, a mai spus Mihai Stoica.
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