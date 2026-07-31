MM Stoica, atacat de un suporter la o cafenea din Bucureşti! Teodora, martoră la tot evenimentul

Eliminarea celor de la FCSB din Conference League, în urma dublei cu Auda, a provocat supărare mare printre suporteri, iar Mihai Stoica, oficialul grupării, a fost scos ţap ispăşitor de mulţi dintre aceştia.
După ce în tur rezultatul a fost favorabil letonilor, 3-2, în Ghencea, partida retur a produs din nou un eşec pentru formaţia patronată de Gigi Becali, de data aceasta şi mai clar, 1-4.
Mihai Stoica, victima unui suporter supărat după eşecul suferit de FCSB în faţa celor de la Auda
Unul dintre oamenii care au fost consideraţi vinovaţi pentru această catastrofă este Mihai Stoica. Acesta s-a ocupat de transferuri în ultimele săptămâni şi chiar a avut declaraţii pline de încredere în privinţa calificării, ceea ce, în cele din urmă, au produs şi mai multă frustrare.
Se pare că oficialul de la FCSB, revenit astăzi în Bucureşti după ce a fost în Letonia cu echipa, a fost atacat de un fan când se afla la o cafenea din Piaţa Victoriei alăturii de fiica sa, Teodora. Suporterul, nervos de cum merge echipa, se pare că a răsturnat o masă şi au urmat cuvinte grele adresate lui Mihai Stoica. Poliţia a fost chemată la faţa locului şi s-ar fi aplicat măsuri conform legii, anunţă jurnalistul Emanuel Roşu.
Ce spunea Mihai Stoica înainte de returul cu FK Auda
Mihai Stoica a avut o declaraţie arogantă la adresa celor de la FK Auda.
„De ce nu a fost o greșeală și în favoarea noastră? Și toate împotriva noastră? Ăla nu a fost arbitraj slab, a fost ostil. La Bîrligea e roșu clar, îl calcă cu talpă în fața lui! A pârâit piciorul! Ar fi fost arbitraj slab dacă ar fi fost 4-5 greșeli într-o parte, 5-6 în altă parte. Dar nu toate în aceeași direcție.
Nu-mi vine să cred că vom putea comite asemenea greșeli cum am comis în tur. Nici nu vreau să cred. Cine ne-a surprins? Nu ne-a surprins nimeni. Ăia sunt slabi, despre ce vorbim? Niște bezmetici.”, a declarat Mihai Stoica.
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