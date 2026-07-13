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Jurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșit

Colecționari de trofee, Coelho și oltenii vor să da lovitura și în Champions League. Ei mai pot pierde însă doi jucători de bază. Rotaru se poate umple de bani dacă îi vinde pe Baiaram și Anzor.

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