Jurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșit
Colecționari de trofee, Coelho și oltenii vor să da lovitura și în Champions League. Ei mai pot pierde însă doi jucători de bază. Rotaru se poate umple de bani dacă îi vinde pe Baiaram și Anzor.
Colecționari de trofee, Coelho și oltenii vor să da lovitura și în Champions League. Ei mai pot pierde însă doi jucători de bază. Rotaru se poate umple de bani dacă îi vinde pe Baiaram și Anzor.
Jurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșitJurnal Antena Sport | Petrecere fără sfârșit
Jurnal Antena Sport | Fluier final pentru KovacsJurnal Antena Sport | Fluier final pentru Kovacs
Jurnal Antena Sport | Trăiască MondialulJurnal Antena Sport | Trăiască Mondialul
Jurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondialăJurnal Antena Sport | Dau atacul la campioana mondială
Jurnal Antena Sport | Toate bune la finalJurnal Antena Sport | Toate bune la final