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Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia

Radu Constantin Publicat: 12 iulie 2026, 16:55

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Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia
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Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în Apold, județul Mureș, locul lui natal. Aici au venit prietenii și colegii să-și ia rămas bun de la el.

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Pe lângă foştii colegi de fotbal, Gabi Mureşan a fost condus pe ultimul drum şi de zeci de primari locali. Toţi au purtat tricolorul României.

Zeci de primari locali şi-au luat rămas bun de la Gabi Mureşan
Zeci de primari locali şi-au luat rămas bun de la Gabi Mureşan

Unul dintre cei mai afectați de pierderea sa a fost Eugen Trică, prietenul lui de suflet.

”România a pierdut un mare om, un mare caracter și un campion. Dumnezeu să-l odihnească. Ma rog la Bunul Dumnezeu să dea putere familiei să treacă peste acest moment dificil”, a spus Eugen Trică, pentru România TV.

Eugen Trică, în lacrimi
Eugen Trică, în lacrimi

”Raul are 17 ani, m-aș bucura dacă i-ar călca pe urme tatălui. În momentele astea e ceva dureros. M-am întâlnit cu el acum o lună la Piatra Neamț. Toată lumea vorbește foarte frumos la adresa lui. A făcut mult bine comunității și pe teren s-a dedicat 100%. A avut o mentalitate de campion de aceea a și reușit”, a mai spus Eugen Trică.

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Cine a fost Gabi Mureşan

Gabi Mureşan a fost unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj în perioada în care clubul din Gruia a câștigat primele titluri din istorie. A evoluat ca mijlocaș defensiv și a jucat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.

Cu CFR Cluj, Mureșan a câștigat trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și Supercupa României.

După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan a intrat în administrația locală. În 2020 a fost ales primar al comunei Apold, iar în 2024 a obținut al doilea mandat.

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