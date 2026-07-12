Gabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia

Gabi Mureșan a fost înmormântat duminică în Apold, județul Mureș, locul lui natal. Aici au venit prietenii și colegii să-și ia rămas bun de la el.
Pe lângă foştii colegi de fotbal, Gabi Mureşan a fost condus pe ultimul drum şi de zeci de primari locali. Toţi au purtat tricolorul României.
Unul dintre cei mai afectați de pierderea sa a fost Eugen Trică, prietenul lui de suflet.
”România a pierdut un mare om, un mare caracter și un campion. Dumnezeu să-l odihnească. Ma rog la Bunul Dumnezeu să dea putere familiei să treacă peste acest moment dificil”, a spus Eugen Trică, pentru România TV.
”Raul are 17 ani, m-aș bucura dacă i-ar călca pe urme tatălui. În momentele astea e ceva dureros. M-am întâlnit cu el acum o lună la Piatra Neamț. Toată lumea vorbește foarte frumos la adresa lui. A făcut mult bine comunității și pe teren s-a dedicat 100%. A avut o mentalitate de campion de aceea a și reușit”, a mai spus Eugen Trică.
Cine a fost Gabi Mureşan
Gabi Mureşan a fost unul dintre jucătorii importanți ai CFR Cluj în perioada în care clubul din Gruia a câștigat primele titluri din istorie. A evoluat ca mijlocaș defensiv și a jucat, de-a lungul carierei, pentru echipe precum CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș.
Cu CFR Cluj, Mureșan a câștigat trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și Supercupa României.
După retragerea din fotbal, Gabi Mureșan a intrat în administrația locală. În 2020 a fost ales primar al comunei Apold, iar în 2024 a obținut al doilea mandat.
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