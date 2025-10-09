Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid
Video

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid

Gâlcă se visează selecționer, dar nu în viitorul apropiat. Mai întâi, vrea să aducă titlul în Giulești.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid

Jurnal Antena Sport | Porțile i se deschid lui Costel Gâlcă la Rapid
Denis Drăguș și-a vizitat coechipierii înainte de România - Moldova: "Clar e o dezamăgire, dar am încredere în…

Denis Drăguș și-a vizitat coechipierii înainte de România - Moldova: "Clar e o dezamăgire, dar am încredere în…

Denis Drăguș și-a vizitat coechipierii înainte de România - Moldova: "Clar e o dezamăgire, dar am încredere în…
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 octombrie
Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!

Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!

Cafu, invitatul lui Florin Răducioiu la SuperMondial, diseară, ora 23:30, la Antena 1!
Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone

Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone

Adrian Mazilu nu se desparte de telefon. Îşi începe ziua cu muzica preferată, pe smartphone
20:52
VideoDenis Drăguş şi-a vizitat coechipierii înainte de România – Moldova: “Clar e o dezamăgire, dar am încredere în colegi”
20:33
LIVE TEXTRomânia – Moldova 0-0. Test pentru „tricolori” înaintea confruntării cu Austria
20:31
Cătălin Cîrjan, copleșit de emoții înaintea primului meci la națională: „Îmi trăiesc visul”
20:12
„De-aia au venit, să fie văzuți la treabă”. Fostul internațional, reacție fermă despre debuturile surpriză de la națională
19:35
Mircea Lucescu a ales echipa de start a României pentru amicalul cu Moldova! Doi jucători îşi fac debutul
19:15
Anunț oficial din partea clubului pe care l-ar putea prelua Gică Hagi: „Este o legendă. Se poate întâmpla”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Scandal la Adunarea Generală a FRF! Răzvan Burleanu s-a enervat: “Sunteţi un maimuţoi” 5 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 6 Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”