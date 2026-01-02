Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya
Video

Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya

Primii în campionat, primii și la reunire. În goana după titlul așteptat de 35 de ani, oltenii au și decolat spre Antalya. N-au fost toți pe aeroport.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya

Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya

Jurnal Antena Sport | Primii în campionat, primii și la reunire. Oltenii au decolat spre Antalya
Jurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1

Jurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1

Jurnal Antena Sport | Răducioiu, Tamaş şi Alexa s-au distrat de minune la Revelionul de la Antena 1
Jurnal Antena Sport | S-au întrecut în urări

Jurnal Antena Sport | S-au întrecut în urări

Jurnal Antena Sport | S-au întrecut în urări
Jurnal Antena Sport | Handbaliștii de națională au ieșit la bowling, tenis de masă și biliard în prima zi din an

Jurnal Antena Sport | Handbaliștii de națională au ieșit la bowling, tenis de masă și biliard în prima zi din an

Jurnal Antena Sport | Handbaliștii de națională au ieșit la bowling, tenis de masă și biliard în prima zi din an
Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi și soția, Elena, au fugit la Dubai de revelion

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi și soția, Elena, au fugit la Dubai de revelion

Jurnal Antena Sport | Ianis Hagi și soția, Elena, au fugit la Dubai de revelion
21:20
Continuă plecările de la CFR Cluj. Kurt Zouma și-a reziliat contractul!
21:03
Arabii au sunat să-l transfere pe Mario Tudose. Ce a decis FC Argeș: “Va pleca într-un campionat puternic”
20:48
LIVE VIDEOGil Vicente – Sporting 0-0. Campioana en-titre se poate apropia la 2 puncte de liderul Porto
20:44
CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA
20:25
“Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori”. Echipa abia așteaptă să vină pe cel mai nou stadion din România
19:47
Un fost jucător de la Dinamo și-a anunțat retragerea din fotbal la 29 de ani!
Vezi toate știrile
1 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 2 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu