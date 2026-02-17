Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti - Antena Sport

Fostul conducător de la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, Marian Tudor, a povestit cu lux de amănunte momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un cuţit şi un pistol de interlopi, în Centrul Vechi din Bucureşti.
Momentul a avut loc în 2008, atunci când adevarul.ro scria că incidentul a survenit în urma unui conflict pe care Dumitrescu l-a avut cu Horia Opran, un om de afaceri controversat.
Ilie Dumitrescu, ameninţat cu cuţitul şi pistolul
“A existat o situație urâtă, atunci când Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare care a venit cu cuțit și pistol să îl omoare, iar întâmplarea a făcut că eu și un coleg eram la birou.
A fost un caz mediatizat, s-a întâmplat prin 2008 sau 2009. Totul s-a petrecut în centrul istoric. Noi am spus că suntem doi agenți de poliție, nu am vrut să spunem că suntem ofițeri, nu voiam să se audă și să se ajungă la altele… dar am fost martori în dosar.
În momentul în care au venit să ne atace, am luat telefonul, am pornit înregistrarea, iar toate amenințările au fost înregistrate și telefonul a devenit probă. Deși ei ne amenințau, eu încercam prin cuvinte să-i conving să stea liniștiți, dar în același timp să-mi aduc argumente, pentru ca ei să poată fi arestați ulterior”, a spus Marian Tudor, citat de golazo.ro.
Scandal uriaş în 2008
Conform adevarul.ro, Dumitrescu i-a închiriat în 2004 lui Opran două vile în Pipera, iar tensiunile au apărut după ce chiriaşul a lăsat o datorie de 150 de milioane de lei vechi către societatea furnizoare de energie electrică.
Dumitrescu i-a trimis pe oamenii furnizorului direct către Opran, iar aceştia i-au tăiat curentul. Enervat, acesta a trimis câţiva interlopi, pe 11 februarie 2008 la “Hanul cu Tei”, cu pistol şi cuţit. Se pare că fratele lui Dumitrescu, Bogdan, s-a ales atunci cu o tăietură la mână.
