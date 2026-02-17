Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti - Antena Sport

Home | Extra | Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti

Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti

Antena Sport Publicat: 17 februarie 2026, 10:25

Comentarii
Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un pistol şi cu un cuţit, în Centrul Vechi din Bucureşti

Ilie Dumitrescu, în timpul unui conflict - Sport Pictures

Fostul conducător de la Arestul Central al Poliţiei Capitalei, Marian Tudor, a povestit cu lux de amănunte momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat cu un cuţit şi un pistol de interlopi, în Centrul Vechi din Bucureşti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Momentul a avut loc în 2008, atunci când adevarul.ro scria că incidentul a survenit în urma unui conflict pe care Dumitrescu l-a avut cu Horia Opran, un om de afaceri controversat.

Ilie Dumitrescu, ameninţat cu cuţitul şi pistolul

“A existat o situație urâtă, atunci când Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare care a venit cu cuțit și pistol să îl omoare, iar întâmplarea a făcut că eu și un coleg eram la birou.

A fost un caz mediatizat, s-a întâmplat prin 2008 sau 2009. Totul s-a petrecut în centrul istoric. Noi am spus că suntem doi agenți de poliție, nu am vrut să spunem că suntem ofițeri, nu voiam să se audă și să se ajungă la altele… dar am fost martori în dosar.

În momentul în care au venit să ne atace, am luat telefonul, am pornit înregistrarea, iar toate amenințările au fost înregistrate și telefonul a devenit probă. Deși ei ne amenințau, eu încercam prin cuvinte să-i conving să stea liniștiți, dar în același timp să-mi aduc argumente, pentru ca ei să poată fi arestați ulterior”, a spus Marian Tudor, citat de golazo.ro. 

Reclamă
Reclamă

Scandal uriaş în 2008

Conform adevarul.ro, Dumitrescu i-a închiriat în 2004 lui Opran două vile în Pipera, iar tensiunile au apărut după ce chiriaşul a lăsat o datorie de 150 de milioane de lei vechi către societatea furnizoare de energie electrică.

Dumitrescu i-a trimis pe oamenii furnizorului direct către Opran, iar aceştia i-au tăiat curentul. Enervat, acesta a trimis câţiva interlopi, pe 11 februarie 2008 la “Hanul cu Tei”, cu pistol şi cuţit. Se pare că fratele lui Dumitrescu, Bogdan, s-a ales atunci cu o tăietură la mână.

Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi CapitalaCel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Observator
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova – FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, reacție împotriva curentului după Universitatea Craiova – FCSB: „Mie mi-a plăcut cum au jucat!” Fotbalistul campioanei care l-a impresionat
11:20
VIDEOAl Gharafa – Tractor LIVE VIDEO (18:00). Florinel Coman luptă pentru optimi în Liga Campionilor Asiei
10:59
Riku Miura şi Ryuichi Kihara, noii campioni olimpici! Program liber de excepţie, după ce la scurt au fost pe 5
10:46
OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: “Abuziv”
10:46
Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011
10:19
Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: “N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât”
9:55
Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic”
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul