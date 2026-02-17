Jose Mourinho, eliminat din Benfica - Real Madrid după ce a văzut două "galbene" în câteva secunde - Antena Sport

Jose Mourinho a fost eliminat pe finalul meciului dintre Benfica și Real Madrid, după ce a răbufnit la adresa centralului Francois Letexier.

Cartonașul roșu primit de antrenorul portughez este echivalent cu absența sa la returul de pe Bernabeu în play-off-ul pentru optimile UCL.

Jose Mourinho, cartonaș roșu după două “galbene” în câteva secunde

La scorul de 1-0 pentru formația din capitala Spaniei, formația din Benfica a primit o lovitură liberă din marginea careului după un fault comis din spate de Vinicius asupra lui Richard Rios. Brazilianul mai avea un cartonaș galben primit după scandalul de după golul marcat, motiv pentru care Mourinho a cerut a doua sancțiune și implicit eliminarea sud-americanului.

Portughezul a început să protesteze vehement, moment în care centralul Francois Letexier a venit la el și i-a dat un “galben”. Mourinho nu a încetat să vocifereze, iar arbitrul francez nu l-a iertat și l-a scos de pe teren, acordându-i al doilea “galben”.

Astfel, Mourinho urmează să rateze meciul retur al acestei “duble”, care va avea loc pe Santiago Bernabeu. O singură dată a mai fost antrenorul Benficăi eliminat într-un meci de UCL, iar atunci era chiar managerul lui Real Madrid, când trupa de pe Bernabeu a dat peste Barcelona în semifinala competiției în 2011.