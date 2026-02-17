OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: "Abuziv" - Antena Sport

FC Argeş nu se lasă şi continuă lupta împotriva lui Radu Petrescu, după scandalul uriaş din timpul meciului cu Petrolul Ploieşti. Centralul a anulat un gol piteştenilor pe final, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A urmat un scandal uriaş, iar FC Argeş a anunţat că va merge în instanţă, în cazul în care nu va mai ajunge în play-off. Până atunci, piteştenii vor ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul, dar şi de la meciul cu UTA, acolo unde susţin că li s-a refuzat un penalty clar.

FC Argeş cere ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul

“Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, a scris FC Argeş, prin intermediul unui comunicat pe Facebook.

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a “explodat” după golul valabil care i s-a anulat echipei sale. Coman a cerut o pedeapsă exemplară pentru Radu Petrescu şi brigada acestuia. Oficialul piteştenilor a întrecut limita, jignindu-l pe Petrescu şi chiar afirmând că arbitrii de la meciul Petrolul – FC Argeş 2-1 “merită bătuţi şi călcaţi în picioare”! Acum, Dani Coman riscă o suspendare uriaşă la rândul său.