Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: "Abuziv" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: “Abuziv”

OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: “Abuziv”

Alex Masgras Publicat: 17 februarie 2026, 10:46

Comentarii
OFICIAL | FC Argeş a cerut ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul: Abuziv

Radu Petrescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

FC Argeş nu se lasă şi continuă lupta împotriva lui Radu Petrescu, după scandalul uriaş din timpul meciului cu Petrolul Ploieşti. Centralul a anulat un gol piteştenilor pe final, fluierând un fault inexistent înainte ca mingea să intre în poartă. Din acest motiv, VAR-ul nu a putut interveni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A urmat un scandal uriaş, iar FC Argeş a anunţat că va merge în instanţă, în cazul în care nu va mai ajunge în play-off. Până atunci, piteştenii vor ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul, dar şi de la meciul cu UTA, acolo unde susţin că li s-a refuzat un penalty clar.

FC Argeş cere ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio de la meciul cu Petrolul

“Clubul FC Argeș a înaintat astăzi o cerere fermă către CCA prin care solicită publicarea urgentă a transcrierilor înregistrărilor audio dintre arbitri pentru meciurile cu Petrolul (gol anulat abuziv) și UTA (penalty clar refuzat)”, a scris FC Argeş, prin intermediul unui comunicat pe Facebook.

Preşedintele lui FC Argeş, Dani Coman, a “explodat” după golul valabil care i s-a anulat echipei sale. Coman a cerut o pedeapsă exemplară pentru Radu Petrescu şi brigada acestuia. Oficialul piteştenilor a întrecut limita, jignindu-l pe Petrescu şi chiar afirmând că arbitrii de la meciul Petrolul – FC Argeş 2-1 “merită bătuţi şi călcaţi în picioare”! Acum, Dani Coman riscă o suspendare uriaşă la rândul său.

Reclamă
Reclamă

Coman nu s-a putut calma nici ulterior. Preşedintele Argeşului nu l-a lăsat pe Bettaieb să susţină interviul de după meci, trimiţându-l la vestiare. Blocat, jucătorul Argeşului a privit nedumerit “spectacolul” făcut de Coman şi a mers imediat la vestiare.

 

Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi CapitalaCel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Observator
În ce ne investim banii? Diferenţa dintre fondurile deschise de investiţii şi fondurile închise
Cum vor să păcălească șefii de la stat tăierile impuse de Bolojan. Cazul celui mai bine plătit bugetar
Fanatik.ro
Cum vor să păcălească șefii de la stat tăierile impuse de Bolojan. Cazul celui mai bine plătit bugetar
10:46
Cifre impresionante la All-Star Game! Nu s-a mai întâmplat din 2011
10:19
Mihai Stoica a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu Ofri Arad: “N-aveam cum să ştiu că va lipsi atât”
9:55
Lindsey Vonn s-a întors acasă! Mesajul transmis după săptămâna de coşmar din Italia: “Este fantastic”
9:36
Tyson Fury, dezvăluire emoţionantă! Revine în box după momentele dramatice trăite de Joshua
9:23
Cui va ceda, de fapt, Gică Hagi acţiunile de la Farul după ce va prelua naţionala României
9:11
VideoJurnal Antena Sport | Îndrăgostiţi de sport, Sorina şi Gicu Grozav au petrecut Valentine’s Day acasă
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Cuvintele pentru care Dani Coman riscă o suspendare record în fotbalul românesc. FRF i-a făcut dosar
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul