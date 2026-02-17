Scandal la Benfica - Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial - Antena Sport

Duelul dintre Benfica și Real Madrid s-a oprit preț de câteva minute, după un moment tensionat în care protagonist a fost Vinicius Junior. Totul s-a întâmplat după ce brazilianul a deschis scorul cu un șut superb la care Trubin nu a avut ce să facă.
Vinicius a acuzat de nenumărate ori în trecut că a fost ținta unor abuzuri rasiste, iar acest lucru s-a întâmplat și la partida cu Benfica din manșa tur a play-off-ului pentru optimi din UCL. În minutul 50, sud-americanul a deschis scorul cu un gol superb și a celebrat reușita arătându-le fanilor numele său de pe spate, moment în care jucătorii Benficăi au luat-o razna.
Tot scandalul petrecut pe Estadio Da Luz
Jucătorii echipei portugheze s-au năpustit asupra lui Vinicius pentru a-l îndepărta de la coțul terenului, locul unde celebra, iar același lucru a făcut-o și centralul Francois Letexier. Ulterior, brazilianul a intrat într-un dialog aprins cu Gianluca Prestianni, un fotbalist de la Benfica, iar jucătorul lui Arbeloa s-a ales cu un cartonaș galben.
Cei doi au continuat să discute, iar la un moment dat Vini s-a dus “țintă” la Letexier și a semnalat faptul că a fost abuzat rasial. Jurnaliștii de la marca.com notează că atunci s-a activat protocolul pentru situații de acest fel, iar la câteva secunde distanță un asistent de pe banca lui Jose Mourinho s-a ales cu un cartonaș roșu.
Scenele extrem de haotice au continuat, iar “The Special One” a încercat să îl calmeze și el pe sud-american. La câteva momente distanță, Vinicius s-a așezat pe banca de rezerve, un semnal că era extrem de supărat pe ce se întâmplase și că lua în calcul să nu continue meciul.
Vinícius Jr. is 𝗙𝗨𝗥𝗜𝗢𝗨𝗦 and walks off the pitch in protest after allegedly facing racist abuse following his goal.
After discussions with the referee, his teammates and José Mourinho, the game resumes following a roughly 10-minute break. pic.twitter.com/1oj2afHXwv
— 433 (@433) February 17, 2026
Potrivit sursei citate anterior, Vinicius i-a spus lui Letexier că Prestiani l-a numit “maimuță”, acuzație care e greu de demonstrat, pentru că argentinianul de la Benfica avea tricoul tras peste gură în majoritatea timpului în care se contra cu brazilianul.
