Scandal la Benfica - Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial - Antena Sport

Duelul dintre Benfica și Real Madrid s-a oprit preț de câteva minute, după un moment tensionat în care protagonist a fost Vinicius Junior. Totul s-a întâmplat după ce brazilianul a deschis scorul cu un șut superb la care Trubin nu a avut ce să facă.

Vinicius a acuzat de nenumărate ori în trecut că a fost ținta unor abuzuri rasiste, iar acest lucru s-a întâmplat și la partida cu Benfica din manșa tur a play-off-ului pentru optimi din UCL. În minutul 50, sud-americanul a deschis scorul cu un gol superb și a celebrat reușita arătându-le fanilor numele său de pe spate, moment în care jucătorii Benficăi au luat-o razna.

Tot scandalul petrecut pe Estadio Da Luz

Jucătorii echipei portugheze s-au năpustit asupra lui Vinicius pentru a-l îndepărta de la coțul terenului, locul unde celebra, iar același lucru a făcut-o și centralul Francois Letexier. Ulterior, brazilianul a intrat într-un dialog aprins cu Gianluca Prestianni, un fotbalist de la Benfica, iar jucătorul lui Arbeloa s-a ales cu un cartonaș galben.

Cei doi au continuat să discute, iar la un moment dat Vini s-a dus “țintă” la Letexier și a semnalat faptul că a fost abuzat rasial. Jurnaliștii de la marca.com notează că atunci s-a activat protocolul pentru situații de acest fel, iar la câteva secunde distanță un asistent de pe banca lui Jose Mourinho s-a ales cu un cartonaș roșu.

Scenele extrem de haotice au continuat, iar “The Special One” a încercat să îl calmeze și el pe sud-american. La câteva momente distanță, Vinicius s-a așezat pe banca de rezerve, un semnal că era extrem de supărat pe ce se întâmplase și că lua în calcul să nu continue meciul.