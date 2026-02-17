Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal la Benfica - Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial

Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial

Andrei Nicolae Publicat: 17 februarie 2026, 23:24

Comentarii
Scandal la Benfica – Real Madrid. Meciul s-a oprit după ce Vinicius a acuzat că a fost abuzat rasial

Vinicius, scene tensionate în meciul cu Benfica / Getty Images

Duelul dintre Benfica și Real Madrid s-a oprit preț de câteva minute, după un moment tensionat în care protagonist a fost Vinicius Junior. Totul s-a întâmplat după ce brazilianul a deschis scorul cu un șut superb la care Trubin nu a avut ce să facă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vinicius a acuzat de nenumărate ori în trecut că a fost ținta unor abuzuri rasiste, iar acest lucru s-a întâmplat și la partida cu Benfica din manșa tur a play-off-ului pentru optimi din UCL. În minutul 50, sud-americanul a deschis scorul cu un gol superb și a celebrat reușita arătându-le fanilor numele său de pe spate, moment în care jucătorii Benficăi au luat-o razna.

Tot scandalul petrecut pe Estadio Da Luz

Jucătorii echipei portugheze s-au năpustit asupra lui Vinicius pentru a-l îndepărta de la coțul terenului, locul unde celebra, iar același lucru a făcut-o și centralul Francois Letexier. Ulterior, brazilianul a intrat într-un dialog aprins cu Gianluca Prestianni, un fotbalist de la Benfica, iar jucătorul lui Arbeloa s-a ales cu un cartonaș galben.

Cei doi au continuat să discute, iar la un moment dat Vini s-a dus “țintă” la Letexier și a semnalat faptul că a fost abuzat rasial. Jurnaliștii de la marca.com notează că atunci s-a activat protocolul pentru situații de acest fel, iar la câteva secunde distanță un asistent de pe banca lui Jose Mourinho s-a ales cu un cartonaș roșu.

Scenele extrem de haotice au continuat, iar “The Special One” a încercat să îl calmeze și el pe sud-american. La câteva momente distanță, Vinicius s-a așezat pe banca de rezerve, un semnal că era extrem de supărat pe ce se întâmplase și că lua în calcul să nu continue meciul.

Reclamă
Reclamă

Potrivit sursei citate anterior, Vinicius i-a spus lui Letexier că Prestiani l-a numit “maimuță”, acuzație care e greu de demonstrat, pentru că argentinianul de la Benfica avea tricoul tras peste gură în majoritatea timpului în care se contra cu brazilianul.

Zonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/hZonele în care zăpada va atinge jumătate de metru. Vântul va bate cu aproape 100 km/h
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care este cel mai în formă jucător al lui Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
Observator
Factura primită de un timişorean pentru roaming, după ce telefonul s-a conectat la reţeaua din Serbia
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
Fanatik.ro
Ce cântec i-au compus fanii Rapidului lui Costel Gâlcă: “Fii şi tu mai implicat! Arată că eşti bărbat”
23:13
Cine sunt Mihai Tentea și George Iordache, românii care au înregistrat un rezultat istoric la Jocurile Olimpice
23:04
LIVE TEXTBenfica – Real Madrid și alte două meciuri se joacă ACUM! Vinicius, eurogol la Lisabona. Nebunie și la Monaco
22:53
Cele trei minute ale lui Jean Vlădoiu la Mondialul american: singurul român supărat și fără primă
22:50
NEWS ALERTRezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice. Mihai Tentea și George Iordache, locul 5 la bob-2 masculin
22:44
Panică la PSG! Dembele, scos de pe teren după 27 de minute. Înlocuitorul a marcat imediat
22:24
Presa din Italia a reacționat imediat, după Galatasaray – Juventus 5-2: „Dezastru european! Îngrozitor”
Vezi toate știrile
1 Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă! 2 EXCLUSIVDinamo, acord de principiu cu George Pușcaș. Ultimele detalii despre transferul pregătit de alb-roșii 3 Sorana Cîrstea, victorie uriașă la Dubai. Românca a învins în doar 69 de minute favorita 10 a competiției 4 S-a ales praful de afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Neţoiu: “Vreţi să ne terminaţi cu totul?” 5 Mingea a intrat în poartă la şutul lui Carnat. O nouă eroare de arbitraj 6 Rezultat uriaş pentru România la bob, la Jocurile Olimpice. Clasare excelentă la jumătatea concursului
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept”
Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luatăAdrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată
Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubulGică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul