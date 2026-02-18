Benfica - Real Madrid 0-1. Revanșă cu scandal pentru „los blancos”. Vinicius, inamicul numărul 1 la Lisabona. Rezultatele serii - Antena Sport

Min. 50: GOOOOOOL! Real Madrid deschide scorul printr-un supergol marcat de Vinicius.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză la Lisabona!

Min. 45+1: Arda Guler ratează o ocazie mare de gol pentru Real Madrid! Trubin scoate senzațional.

Min. 19: Mare ocazie de gol pentru oaspeți. Vinicius trimite pe lângă poartă din poziție foarte bună.

Min. 17: Încă o ocazie pentru Real Madrid. Arda Guler trimite la poartă, dar în brațele lui Trubin.

Min. 10: O primă șansă de gol pentru vicecampioana Spaniei. Mbappe șutează, dar Trubin reține în doi timpi.

Min. 1: Start de meci pe Estadio da Luz!

Benfica: Trubin – Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl – Schjelderup, Aursnes, Barreiro – Silva, Prestianni, Pavlidis. Rezerve: Bah, Barrenechea, Bruma, Cabral, Ferreira, Ivanovic, Lopes, Lukebakio, Manu, Rios, Silva, Sudakov. Antrenor: Jose Mourinho

Borussia Dortmund – Atalanta 2-0

Final de meci!

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză la Dortmund!

Min. 42: Borussia Dortmund își dublează avantajul prin Beier.

Min. 3: GOOOL! Borussia Dortmund deschide scorul rapid prin Guirrasy.

Min. 1: Start de meci pe Westfalen Stadion!

UPDATE: Startul de meci este întârziat cu 15 minute, din cauza traficului.

Borussia Dortmund: Kobel – Reggiani, Anton, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Beier, Guirassy, Brandt. Rezerve: Adeyemi, Benkara, Chukwuemeka, Couto, Inacio, Kabar, Krevsun, Meyer, Ozcan, Ostrzinski, Sabitzer, Silva. Antrenor: Niko Kovac

AS Monaco – PSG 2-3

Final de meci!

Min. 67: GOOOOL! Desire Doue face dubla și PSG întoarce scorul la Monaco.

Min. 48: Cartonaș roșu AS Monaco! Golovin este eliminat pentru un gest nesportiv.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză la Monaco!

Min. 41: GOOOL! Hakimi restabilește egalitatea pentru campioana din Hexagon.

Min. 29: GOOOOOL! Desire Doue reduce din diferență pentru deținătoarea trofeului.

Min. 22: Penalty ratat PSG! Vitinha nu reușește să puncteze de la punctul cu var.

Min. 19: GOOOL! Balogun face dubla pentru formația din Principat.

Min. 1: Ce început de meci la Monaco! Gazdele deschid scorul prin Balogun.

Min. 1: Start de meci pe Stade Louis II!

AS Monaco: Kohn – Vanderson, Teze, Faes, Caio – Camara, Zakaria – Akliouche, Golovin, Adingra – Balogun. Rezerve: Bamba, Biereth, Coulibaly, Diatta, Idumbo, Lienard, Nibombe, Stawiecki, Toure. Antrenor: Sebastien Pocognoli

Galatasaray – Juventus 5-2

Final de meci!

Min. 87: GOOOOL! Boey marchează și el pentru Galatasaray!

Min. 75: GOOOOOOL! Lang profită de o nouă eroare în defensiva lui Juventus și dublează avantajul Galatei.

Min. 67: Cartonaș roșu Juventus! Cabal este eliminat după ce încasează două cartonașe galbene în câteva minute.

Min. 60: GOOOOOL! Senzațional gol marcat de Sara din lovitură liberă.

Min. 49: GOOOL! Galatasaray restabilește egalitatea imediat după pauză, prin Noa Lang.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză!

Min. 32: GOOOL! Koopmeiners face dubla cu un șut senzațional la vinclu.

Min. 16: GOOOL! Juventus vine cu o replică imediată și restabilește egalitatea prin Koopmeiners.

Min. 15: GOOOOL! Galatasaray deschide scorul prin Sara, care profită de o gravă eroare în defensiva italienilor.

Min. 6: O primă ocazie de gol pentru gruparea din Turcia. Balonul șutat din afara careului se duce pe lângă poartă.

Min. 1: Start de meci la Istanbul!

Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Sara – Lang, Akgun, Yilmaz – Osimhen. Rezerve: Sen, Guvenc – Icardi, Sane, Elmali, Gundogan, Kutucu, Singo, Boey, Ayhan, Asprilla. Antrenor: Okan Buruk

Real Madrid vrea să îşi ia revanşa pentru înfrângerea suferită în ultima etapă a grupelor principale, chiar în faţa lui Benfica. Formaţia din Lisabona s-a impus cu 4-2 şi a obţinut calificarea în play-off, terminând pe locul 24, după ce portarul Trubin a înscris la ultima fază. De partea cealaltă, madrilenii au ratat calificarea direct în optimi.

Ziua de Champions League începe însă mai devreme, de la ora 19:45, atunci când va avea loc meciul dintre Galatasaray şi Juventus. Torinezii sunt la primul meci după scandalul uriaş de sâmbătă seară, provocat de eliminarea lui Kalulu, pe finalul primei reprize a derby-ului pierdut cu Inter, echipa lui Cristi Chivu.

Un alt meci interesant este cel dintre Monaco şi PSG. Pentru al doilea an la rând, câştigătoarea UEFA Champions League joacă în play-off-ul pentru optimile de finală şi întâlneşte o echipă din campionatul intern.

Rezultatele de marţi din UEFA Champions League

Anatoliy Trubin trăgea de timp în prelungiri, chiar dacă Benfica avea nevoie de gol

La 3-2, în prelungiri, Benfica – Real Madrid rămăsese ultimul meci care încă se mai disputa, iar fiecare dintre cele două echipe avea nevoie de un gol, gazdele pentru a prinde play-off-ul, iar galacticii pentru a merge direct în optimi.

Dacă echipa lui Arbeloa a încercat cu disperare să marcheze, jucătorii lui Jose Mourinho nu aflaseră încă de faptul că la acel scor sunt eliminaţi şi jucau la trecerea timpului, spre disperarea fanilor şi a conducerii clubului, Rui Costa fiind surprins un car de nervi în tribună.

În al cincilea minut al prelungirilor, Anatoliy Trubin a prins un balon după o centrare a Realului şi, în loc să grăbească un ultim atac disperat, a plonjat şi a rămas câteva secunde pe gazon, moment în care a venit probabil un mesaj mai clar de pe bancă.

Totul s-a schimbat, portughezii au urcat disperaţi în atac şi, profitând de eliminările lui Asencio şi Rodrygo, au marcat dramatic la ultima fază. Eroul a fost Anatoliy Trubin, care l-a învins pe celebrul Courtois cu o perfectă lovitură de cap.