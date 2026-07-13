Cine e jucătorul U21 transferat de Gigi Becali la FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit totul: “Se face!”

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

Mihai Stoica a dezvăluit cine e jucătorul U21 transferat de Gigi Becali la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că s-a înţeles cu un fundaş dreapta român, fără să-i divulge numele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a dezvăluit că este vorba despre Luca Stancu (21 ani), fundaş care în sezonul trecut a evoluat la Hermannstadt, echipă retrogradată în Liga a 2-a.

Jucătorul U21 transferat de Gigi Becali la FCSB este Luca Stancu

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali a discutat cu finanţatorul celor de la Hermannstadt, Claudiu Rotar, în privinţa lui Luca Stancu. Transferul fundaşului se va realiza în cel mai scurt timp.

“Luca Stancu poate să fie un backup pentru Pădurariu. Mă gândesc că pentru noi e foarte bine să avem fundașul stânga dublat. Se face transferul. A vorbit Gigi cu domnul Rotar”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

La FCSB, în sezonul trecut, regula U21 a fost îndeplinită de Alexandru Stoian, Matei Popa, Ionuţ Cercel sau Mihai Toma.