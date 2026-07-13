Spaniolii nu se tem de Franţa, înaintea duelului “de foc” din semifinalele Mondialului: “Rezultatele ne-au fost favorabile”

Fotbalistul spaniol Alex Baena a declarat că speră că “La Roja” va continua seria victoriilor împotriva Franţei, marţi, în prima semifinală a Cupei Mondiale 2026.

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“Va fi un meci foarte bun între două dintre cele mai bune echipe din lume. Un meci de care spectatorii se vor bucura cu siguranţă. Am mai jucat împotriva lor de câteva ori, iar rezultatele ne-au fost mereu favorabile. Sperăm ca acest lucru să continue şi mâine”, a afirmat Alex Baena.

Alex Baena nu se teme, înainte de Franţa – Spania

Întrebat dacă se aşteaptă la un meci nebun, ca în Liga Naţiunilor, sau la unul mai strâns, mijlocaşul a răspuns: “Atâta timp cât câştigăm, nimic altceva nu contează. Va fi un meci în care ambele echipe vor ataca mult, iar dacă se vor marca goluri, sper să fie ale noastre.”

Întrebat dacă Spania este dezavantajată fiindcă a avut o zi mai puţin de odihnă şi a zburat cu zece ore în plus, el a spus: “Ştiam cum vor decurge lucrurile înainte de a veni aici, asta nu ar trebui să fie o scuză. Pe măsură ce se apropie finala, corpul şi picioarele par puţin mai grele, dar ştiam de la început la ce să ne aşteptăm.”

Baena a vorbit şi despre coechipierul său Lamine Yamal: “Este foarte uşor să împarţi terenul şi să joci alături de el. Cu toţii îi cunoaştem talentul şi nivelul la care evoluează, calităţi pe care le va demonstra tot mai mult. În afara terenului, este un băiat foarte plăcut, care râde mult şi căruia îi place să glumească. Ne bucurăm să-l avem alături de noi şi sperăm să-l putem ajuta să progreseze şi mai mult.”