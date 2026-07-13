Sfat pentru Lamine Yamal, înaintea duelului dintre Franța și Spania: „Trebuie să-și calmeze puțin anxietatea”

Spania este la un pas de a scrie istorie, naționala antrenată de Luis de la Fuente urmând să întâlnească Franța în prima semifinală de la acest Campionat Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rodri a vorbit la conferința de presă premergătoare partidei și a avut un sfat direct pentru Lamine Yamal, care a împlinit vârsta de 19 ani cu o zi înaintea marelui meci.

Rodri, sfat direct pentru Lamine Yamal

Spania a primit un singur gol la acest Campionat Mondial, dar acum ”Furia Roja” va da peste una dintre cele mai puternice naționale din lume, vicecampioana ediției trecute din Qatar.

Rodri știe cât de important este meciul și la conferința de presă a avut un sfat public pentru Lamine Yamal.

„Cred că Lamine trebuie să-și calmeze puțin anxietatea pe care o simte uneori din dorința de a dovedi ceva. Este un jucător foarte important pentru noi, atât prin ceea ce face cu mingea, cât și fără ea.