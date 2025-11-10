Jurnal Antena Sport | Rodri muşcă din dinamovişti - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Rodri muşcă din dinamovişti

În copilărie, Hagi l-a făcut să plângă iar acum a venit să se bată la titlu cu Dinamo. Noul om care îi face bine pe dinamovişti este un argentinian şcolit lângă Simeone. Jucătorii îl strigă Rodri.