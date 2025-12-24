Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie
Video

Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie

Moșul i-a luat, nu i-a dat patronului Varga de la CFR. El s-a trezit că un hotel și o vilă de lux i-au fost scoase la licitație pentru patru milioane de euro.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie

Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie

Jurnal Antena Sport | Un Crăciun pe datorie
Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști

Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști

Jurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști
Jurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră

Jurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră

Jurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră
Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin

Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin

Jurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin
Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului

Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului

Jurnal Antena Sport | CFR Cluj, echipa Moșului
20:49
VideoJurnal Antena Sport | Moș Crăciun, cu sacul plin la dinamoviști
20:38
VideoJurnal Antena Sport | O iubire alb-albastră
20:35
VideoJurnal Antena Sport | FCSB sună bine pentru Kevin
20:29
Mircea Lucescu, replică pentru Nicolae Stanciu: „Îl aștept să joace la club, să ajute naționala”
20:20
EXCLUSIVJucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
19:59
„Ar fi o prostie”. Avertismentul lui Sorin Cârțu după ce Universitatea Craiova a încheiat anul pe primul loc
Vezi toate știrile
1 Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic 2 EXCLUSIVA spus totul despre transferul ratat la Dinamo! “Au fost negocieri, a fost prima alegere” 3 Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă despre transferul de 1 milion de euro de la FCSB 4 Vladislav Blănuță pleacă de la Dinamo Kiev. Ucrainenii au anunțat unde se va transfera 5 CFR Cluj a primit o ofertă de 2 milioane de euro! Încă un titular poate pleca din Gruia 6 Denis Drăguș a luat decizia finală, după ofertele primite. La ce echipă vrea să se transfere