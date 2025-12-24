Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine” - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine"

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine”

Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB: „A arătat foarte bine”

Viviana Moraru Publicat: 24 decembrie 2025, 21:44

Mihai Stoica a oferit toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a declarat impresionat de Andre Duarte. 

Fundașul central de 28 de ani a fost deja prezentat oficial la FCSB. Pe lângă Duarte, Gigi Becali își dorește să mai transfere încă cel puțin patru jucători, în această iarnă. 

Mihai Stoica, toate detaliile despre primul transfer al iernii de la FCSB 

Mihai Stoica a declarat că transferul lui Andre Duarte este unul reușit pentru FCSB. Oficialul campioanei a transmis că fundașul s-a antrenat foarte bine alături de echipă, după mutarea la FCSB.  

„Andre Duarte cred că este o achiziție foarte, foarte bună. L-am văzut, s-a antrenat o săptămână cu echipa. 

Imaginați-vă că el a jucat doar un an în România, a plecat de atâta timp, dar vorbește românește, îi știa pe toți după nume înainte de a îi vedea la față. 

A arătat foarte bine la antrenamente. A zis că are nevoie de puțin timp pentru a se pune la punct, nu are ritm de competiție. 

Este un jucător foarte bun”, a declarat Mihai Stoica despre Andre Duarte, conform fanatik.ro. 

