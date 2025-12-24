Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” - Antena Sport

Leo Grozavu a dezvăluit ce jucător de la FCSB ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric alături de moldoveni. Antrenorul revelației din Liga 1 s-a declarat încântat de Juri Cisotti.

Italianul este jucător de bază la FCSB, el fiind transferat de la Oțelul în sezonul trecut.

Leo Grozavu l-ar transfera pe Juri Cisotti la Botoșani

Leo Grozavu a declarat că Juri Cisotti e jucătorul de care Botoșani are nevoie. Antrenorul moldovenilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa italianului de la FCSB.

„Cisotti! E un tip de jucător de care am avea mare nevoie la Botoașni. Face admirabil legătura între apărare și atac, e foarte bun defensiv, apare și la finalizare, înscrie, are contribuții ofensive. S-ar mula foarte bine pe jocul Botoșaniului”, a declarat Leo Grozavu, conform gsp.ro.

De asemenea, Leo Grozavu a tras concluziile și după ce Botoșani a înhceiat anul pe locul al treilea. Antrenorul s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale.