Jucătorul de la FCSB pe care Leo Grozavu l-ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric cu moldovenii: „Admirabil” - Antena Sport

Leo Grozavu a dezvăluit ce jucător de la FCSB ar transfera la Botoșani, pentru a cuceri un titlu istoric alături de moldoveni. Antrenorul revelației din Liga 1 s-a declarat încântat de Juri Cisotti.
Italianul este jucător de bază la FCSB, el fiind transferat de la Oțelul în sezonul trecut.
Leo Grozavu l-ar transfera pe Juri Cisotti la Botoșani
Leo Grozavu a declarat că Juri Cisotti e jucătorul de care Botoșani are nevoie. Antrenorul moldovenilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa italianului de la FCSB.
„Cisotti! E un tip de jucător de care am avea mare nevoie la Botoașni. Face admirabil legătura între apărare și atac, e foarte bun defensiv, apare și la finalizare, înscrie, are contribuții ofensive. S-ar mula foarte bine pe jocul Botoșaniului”, a declarat Leo Grozavu, conform gsp.ro.
De asemenea, Leo Grozavu a tras concluziile și după ce Botoșani a înhceiat anul pe locul al treilea. Antrenorul s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale.
„Nu e rău, dar, dacă vrem să trecem la nivelul următor, trebuie să facem lucrurile mai atent, mai responsabil, fiindcă e destul de dificil. Mai avem câte o „ieșire în decor” pozitivă, dar, de obicei, revenim mereu la problemele noastre și nu e în regulă. Botoșaniul s-a zbătut, în general, în partea inferioară, s-a salvat la potou. Dar acum e altceva, pentru că, sus fiind, ne lovim de adversari foarte bine organizați din toate punctele de vedere, financiar, logistic. Nu e simplu”, a mai spus Leo Grozavu.
