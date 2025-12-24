"E Rapid o variantă?" Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: "E plăcut să auzi" - Antena Sport

Închide meniul
"E Rapid o variantă?" Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: "E plăcut să auzi"

"E Rapid o variantă?" Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: "E plăcut să auzi"

“E Rapid o variantă?” Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: “E plăcut să auzi”

Alex Masgras Publicat: 24 decembrie 2025, 10:19

E Rapid o variantă? Nicolae Stanciu, anunț despre viitorul său: E plăcut să auzi

Nicolae Stanciu / Profimedia Images

Nicolae Stanciu a prins doar 6 meciuri la Genoa în acest sezon, iar minutele puține primite de căpitanul naționalei României au dus la discuții în țară legate de o eventuală venire a sa la Rapid. Dan Șucu, patronul celor de la Genoa, este acționar majoritar și la clubul din Giulești.

Pentru Rapid, venirea lui Stanciu ar reprezenta un plus, mai ales că antrenorul Costel Gâlcă a cerut întăriri, după ce s-a plâns în urma rezultatelor negative ale Rapidului din ultimele meciuri ale anului. Și Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a declarat că echipa din Giulești are nevoie cu siguranță de un astfel de jucător.

Nicolae Stanciu, când a fost întrebat despre un eventual transfer la Rapid: “Deocamdată mă simt OK la Genoa”

Cum Dan Șucu este patron la ambele echipe, mutarea nu ar fi greu de realizat. Trebuie însă și Nicolae Stanciu să își dorească revenirea în Liga 1.

Ajuns la 32 de ani, Nicolae Stanciu a fost întrebat dacă Rapid reprezintă o variantă pentru el în acest moment al carierei. Internaționalul român a declarat că în acest moment este fericit la Genoa, dar se bucură când aude că există și astfel de alternative pentru el. A dat însă de înțeles că dorința sa este să continue în Serie A:

“Sunt fericit la Genoa. Mă simt bine aici și vom vedea mai departe. Momentan, e plăcut să auzi că există alternative, dar, repet, deocamdată mă simt OK la Genoa”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit gsp.ro.

În România, Nicolae Stanciu a jucat la Alba Iulia, FC Vaslui și FCSB. În 2016, el s-a transferat la Anderlecht pentru suma de 11 milioane de euro. De atunci, el a mai jucat la echipe precum Sparta Praga, Al Ahli, Wuhan Three Towns și Damac, înainte de a reveni în Europa, la Genoa.

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolae Stanciu, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 1 gol a marcat Nicolae Stanciu în acest sezon, în 6 meciuri disputate în tricoul lui Genoa
