Președintele lui Fenerbahce a fost reținut! Ancheta privind traficul de droguri zguduie Turcia - Antena Sport

Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat.

Sadettin Saran, care are dublă cetăţenie turcă şi americană, a fost reţinut la doar câteva ore după ce testele medico-legale au detectat urme de narcotice în probele sale de păr, potrivit postului public de televiziune TRT.

El a fost chemat săptămâna trecută să depună mărturie în faţa procurorilor şi a fost trimis la un institut medico-legal pentru a furniza probe de păr şi sânge.

De la începutul lunii decembrie, peste o duzină de persoane au fost arestate în cadrul unei anchete conduse de Parchetul General din Istanbul.

Printre acestea se numără prezentatori de televiziune, jurnalişti, cântăreţi, actori şi personalităţi din mediile sociale. Aceştia sunt acuzaţi de infracţiuni care variază de la producţia şi traficul de droguri până la facilitarea prostituţiei. Mulţi dintre ei au fost supuşi testelor de sânge şi păr pentru consumul de narcotice.