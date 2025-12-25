Președintele lui Fenerbahce a fost reținut! Ancheta privind traficul de droguri zguduie Turcia - Antena Sport

Închide meniul
Președintele lui Fenerbahce a fost reținut! Ancheta privind traficul de droguri zguduie Turcia

Alex Masgras Publicat: 25 decembrie 2025, 10:51

Sadettin Saran / Profimedia

Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat.

Sadettin Saran, care are dublă cetăţenie turcă şi americană, a fost reţinut la doar câteva ore după ce testele medico-legale au detectat urme de narcotice în probele sale de păr, potrivit postului public de televiziune TRT.

El a fost chemat săptămâna trecută să depună mărturie în faţa procurorilor şi a fost trimis la un institut medico-legal pentru a furniza probe de păr şi sânge.

De la începutul lunii decembrie, peste o duzină de persoane au fost arestate în cadrul unei anchete conduse de Parchetul General din Istanbul.

Printre acestea se numără prezentatori de televiziune, jurnalişti, cântăreţi, actori şi personalităţi din mediile sociale. Aceştia sunt acuzaţi de infracţiuni care variază de la producţia şi traficul de droguri până la facilitarea prostituţiei. Mulţi dintre ei au fost supuşi testelor de sânge şi păr pentru consumul de narcotice.

Saran, născut în Denver, ales preşedinte al clubului Fenerbahce în septembrie, a fost interogat săptămâna trecută sub suspiciunea de furnizare şi facilitare a consumului de substanţe narcotice.

Fenerbahce a emis un comunicat în care îşi exprimă sprijinul faţă de Saran şi asigură fanii că activitatea clubului va continua fără întrerupere.

„Avem încredere deplină că preşedintele nostru va depăşi acest proces cu acelaşi bun simţ şi aceeaşi tărie de caracter pe care le-a demonstrat întotdeauna”, a declarat clubul pe X. „Preşedintele nostru, domnul Sadettin Saran, va lăsa aceste zile în urmă şi va continua să lucreze cu determinare pentru clubul nostru.”

Miercuri dimineaţă, Saran a emis un comunicat în care respingea rezultatul testului, insistând că nu a consumat niciodată drogul în cauză şi promiţând că va solicita în mod oficial repetarea examenului.

Fenerbahce, cu sediul în Istanbul, este una dintre cele mai populare şi de succes francize sportive din Turcia. Fostul preşedinte al clubului, Aziz Yildirim, a petrecut mai mult de un an în închisoare în 2012, sub acuzaţia de aranjare a meciurilor, înainte de a fi achitat când un nou proces a constatat că cazul anterior fusese influenţat de judecători, procurori şi poliţişti corupţi.

Clubul s-a trezit, de asemenea, implicat într-o anchetă separată privind pariurile ilegale şi aranjarea meciurilor în fotbalul turc. Fenerbahce are, de asemenea, echipe care concurează în baschet, volei, atletism şi înot, printre alte sporturi.

