Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: "Din primul minut" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: "Din primul minut"

Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: "Din primul minut"

Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: “Din primul minut”

Alex Masgras Publicat: 24 decembrie 2025, 10:48

Mihai Stoica a anunțat o revenire importantă la FCSB: Din primul minut

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

Joyskim Dawa va reveni la FCSB la începutul anului 2026. Fundașul camerunez s-a accidentat la echipa națională, în luna martie, iar de atunci a fost indisponibil. Din fericire pentru jucătorul de 29 de ani, recuperarea este completă, iar el se va pregătit cot la cot cu coechipierii săi în cantonamentul din Antalya.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, este cel care a anunțat că Dawa poate reveni. Mai mult, oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că Dawa este apt și în acest moment și că ar fi putut juca în ultimele partide al campioanei României din 2025 din Europa League și Cupa României. Fiind deja pe lista UEFA, el va reveni și pe lista de Liga 1.

Mihai Stoica a anunțat revenirea lui Joyskim Dawa la FCSB: “Putea să joace și acum, dar am decis să nu riscăm”

Chiar dacă recuperarea era completă, jucătorul și staff-ul au decis să aștepte până la începutul anului 2026, pentru a nu risca nimic, după perioada lungă de inactivitate a camerunezului:

“Dawa putea să joace și acum, doar că el a avut drept de joc doar în meciurile cu Steaua Roșie Belgrad, UTA Arad și Feyenoord. Împreună cu el am luat decizia de a nu juca acum și de a nu risca pentru că a fost o perioadă lungă de absență și nu avea niciun sens. El va face pregătirea din primul minut cu echipa. Va fi pe listă și la campionat, iar pe listă la UEFA este”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

  • 2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Joyskim Dawa, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 12 goluri și 2 pase decisive are Joyskim Dawa la FCSB, în cele 133 de meciuri disputate în tricoul roș-albaștrilor
  • 350.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui Dawa de la FC Botoșani, în iulie 2022
